- Чтобы оформить документы на квартиру, занимаем очередь с утра. В нашем городе всего несколько нотариусов, Которые занимаются такими вопросами. Принимают в порядке живой очереди, без записи, - рассказывает 45-летняя Инна Василенко из оккупированного Чистяково (до 2016 года Торез. - ГПУ). Сейчас живет в Мариуполе. Приехала оформлять документы на квартиру по местным законам.

С 2017 года оккупанты из администрации ДНР запретили оформление договоров купли-продажи недвижимости украинскими нотариусами. Они считаются якобы мошенническими.

- Четыре месяца тому назад умерла мать. Трехкомнатная квартира в центре Тореза была записана на меня и на нее, - говорит Василенко. - Теперь надо ее часть переписать на меня. Подать документы и чтобы нотариус все заверил стоит 2660 гривен. Нужно это сделать до полугода. Иначе в суде надо просить разрешение на продление срока подачи документов на наследство.

До 2014 года в каждом городе Донецкой области работали государственные нотариусы. После оккупации остались только семь. Остальные - частные.

- Те, кто из нотариусов выехал на территорию Украины, - сейчас невъездные в ДНР. Они в базах боевиков. Если приедут, их закинут в подвал. Был один случай, когда местный нотариус решил приехать домой. Его сразу посадили. Семье пришлось платить выкуп.

Нотариусов из ДНР не пускают в Украину, потому что нарушают закон.

- Вся документация ведется на русском, и эти бумажки, кроме как на оккупированной территории Донецкой области, нигде не имеют правовой силы, - говорит Инна Василенко.

Чтобы получить наследство на оккупированной части Донбасса, местные нотариусы должны открыть специальное наследственное дело. Если за полгода претендентов больше нет, наследнику дают запрос в БТИ. Там делают новый технический паспорт имущества по законам так называемой ДНР.

Второй запрос направляется в регистрационную палату, чтобы изготовить информационную справку.

- Информационная справка при вступлении в наследство бессрочная, - говорит Инна Василенко. - Но, кроме этого, нужно заказать оценку недвижимого имущества. Все документы оформляются минимум полтора месяца. Иногда - до трех. Мне уже сообщили, что я должна всего отдать до 6 тысяч гривен. Без документов, выданных боевиками, никто не сможет продать квартиру. Украинские документы на жилье там не действительны.

Если квартиру переписывает посторонний человек, придется заплатить больше за оформление документов.

- У нас по соседству жил одинокий мужчина. Последние несколько лет я ухаживала за ним. Из-за этого он сказал, что на меня оформит квартиру, - говорит 49-летняя Анна Лащук из оккупированного Зугреса Донецкой области. - Я отношусь к пятой очереди наследства. То есть та, которая не является его родственником. За оформление такой сделки отдала нотариусу 11 тысяч гривен. Это дорого. Планирую продать эту квартиру, потому что она стоит сейчас не более 90 тысяч гривен.

На сайте бесплатных объявлений OLX размещают объявления об услугах украинских нотариусов на оккупированной территории. Предлагают по украинскому законодательству без выезда оформить наследство, документы на квартиру, оформление недополученной пенсии.

- Их главный офис находится в Мариуполе. Есть посредники в Харцызске, Макеевке и Донецке, - говорит Михаил Олексеенко, 56 лет, из оккупированного Харцызска. - Как таковых офисов у них нет на оккупированной территории. Все общение через "Вайбер" и по телефону оператора "Феникс", который работает только на территории ДНР.

Только за оформление квартиры по украинским законам нужно заплатить 6 тысяч гривен. Еще 2800 - за доверенность и оценку имущества. Считают 4 тыс. гривен за один квадратный метр. Один процент этой суммы отдают оценщику. Обещают сделать все за неделю.

Соглашения, заключенные на территории Украины с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2016 года, главари ДНР легализовали. Договоры купли-продажи, свидетельства о праве на наследство и другие документы, оформленные украинскими нотариусами с 1 января 2017 года, считают недействительными.

- Когда мы оформляли наследство по местным законам, нотариус предупредил, чтобы в Украине этих документов не делали. Мол, когда придет Украина, она и так признает эти документы, - говорит 37-летняя Анастасия Мухина из Донецка. - Нотариусы страхуют себя псевдодокументами и заявлениями от клиентов на случай возвращения этих территорий в состав Украины. За это дополнительно платим почти 300 гривен. Полностью за оформление квартиры заплатили 6500 гривен. Пишем заявления, что нотариус действовал в рамках украинских законов. Тогда его не посадят.

Если человека нет на территории ДНР, нотариус за дополнительную плату может оформить документы без личного присутствия. За это просят почти 10 тыс. грн.

135 частных и государственных нотариусов работают на территории оккупированного Донбасса. За консультацию берут от 75 гривен за человека. Такие данные приводит оккупационное министерство юстиции ДНР.