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пятница, 27 сентября 2019 00:35

Девять тысяч мужчин заберут служить

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С 1 октября начнут выводить из обращения 1, 2 и 5 копеек. В течение года их будут обменивать на банкноты и монеты других номиналов во всех банках. В течение следующих двух лет - только в государственных Приватбанке, Ощадбанке и Национальном банке.

- Мелкие монеты выводим для удобства и экономии времени при осуществлении расчетов, - говорит заместитель главы Нацбанка 49-летний Сергей Холод. - Также будет изымать из обращения монеты номиналом 25 копеек. Ими можно будет рассчитываться, но если попадут в банк, то назад не вернутся. Их будет становиться все меньше. На этом государство сэкономит 90 млн гривен в год. Изъятые монеты переплавят.

В 4:00 27 октября украинцы в последний раз перейдут на зимнее время - стрелки часов переведут на час назад. Летнее отменят вообще. В Европе тоже будут жить по одному времени - зимнему или летнему, как определит власть.

- Весной на летнее время украинцы уже переходить не будут. Останемся на одном времени, - говорит 40-летний Тарас Качка, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Изменение времени приводит к нарушению режима сна, страдают сердечно-сосудистая и иммунная системы. За неделю до перехода на зимнее время советуют ежедневно ложиться на 15 минут раньше. Перед сном отказаться от смартфонов и сделать массаж.

Для населения начинает действовать тариф "Электроотопление". Каждый, кто его оформил, ежемесячно получает до 3 тыс. кВт электричества по минимальной цене. К примеру, для двухзонных счетчиков 1 кВт электричества днем ​​будет стоить 90 коп., ночью - 45. Тариф будет действовать до 1 мая.

Чтобы оформить тариф "Электроотопление", в доме должен быть зарегистрирован и введен в эксплуатацию электрокотел. Не должно быть долгов за свет, внесены изменения в технический паспорт дома.

В течение октября теплосети будут включать отопление.

Тепло включат, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней составит ниже 8 ° C. В каждом регионе власть будет самостоятельно решать, когда это делать.

С 1 октября для водителей наступает зимний период.

Автомобилисты должны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни при движении по загородным дорогам. Даже днем. Также на машине должны быть установлены зимние шины.

- Зимний период действует до 1 мая. Фары надо включать, потому что зимой даже днем ​​ухудшается видимость. За нарушение водитель заплатит 425 гривен штрафа, - рассказали в Нацполиции.

В государственных органах власти перестанут обмениваться бумажными документами. Будут отправлять по электронной почте.

- Ежемесячно госорганы отправляют друг другу сотни тысяч бумажных документов. В ближайшие два года должны полностью перейти на электронный документооборот, - говорит министр Кабинета министров 34-летний Дмитрий Дубилет. - Только на канцелярию вокруг кадровых документов ежегодно тратим до 100 млн гривен. Сначала запретим подачу бумажных документов на прием на работу, отменим трудовые книжки. Впоследствии переведем в "цифру" все документы, касающиеся конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений. Оцифруем архив, отменим законы, обязывающие хранить бумажные дела 75 лет. Для этого придется поменять несколько законов и постановлений. Это все можно сделать в течение шести-девяти месяцев.

Вступают в силу новые государственные строительные нормы по возведению гостиниц.

В них должны быть современные системы пожаротушения. А также свободный подъезд к зданию и ко всем эвакуационным выходам и входам, которые ведут к пожарным лифтам. Отели можно обустраивать до третьего этажа общественных зданий и в многоэтажках. Но обязательно должны быть отдельные выходы эвакуации.

Изменения обязывают обустроить вход в отеле только по бесконтактным карточкам. В номерах 3-звездочных и выше - дополнительно обустраивать системы охранной сигнализации.

Государственная налоговая служба Украины изменит реквизиты счетов для уплаты налогов и сборов.

На нововведение повлияло введение международного стандарта номера банковского счета. Новые номера счетов для уплаты налогов можно узнать на сайтах региональных отделений налоговой службы, в рубрике "Бюджетные счета".

В октябре украинцы будут работать 22 дня, выходных и праздничных будет девять.

Дополнительный выходной - 14 октября. В этот день будут отмечать сразу три праздника - Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины и День украинского казачества.

В Киеве начнет действовать единый электронный билет, который можно использовать для оплаты проезда во всех видах коммунального транспорта. Старые "зеленые" карточки метро заменят новыми "Киев смарт кард". Стоит такая 50 грн. Перестает работать, если ею не пользуются 364 дня. Деньги за неиспользованные поездки вернуть нельзя.

С 1 октября стартует осенний призыв. Продлится до декабря. На срочную службу призовут 9 тыс. мужчин в возрасте 20-27 лет.

- При желании можно служить и с 18 лет, - говорит Винницкий военный комиссар 55-летний Александр Данилюк. - Сейчас мы рассылаем повестки, приходят в военкомат ребята и 2001 года рождения.

Новобранцев в зону ООС на Донбассе отправлять не будут.

Автор: Татьяна САРАХАН
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