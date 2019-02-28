Детей в садиках кормили поддельным сливочным маслом

Правоохранители изъяли из 135 детских садов Николаева, Одессы и Херсона фальсификат сливочного масла. Содержит свыше 99% немолочных жиров. В составе нашли свиное сало, пальмовое, рапсовое и соевое растительные масла. Открыли уголовное дело о ненадлежащем питании в учебных заведениях.

Служащих предприятий-поставщиков подозревают в присвоении свыше 7 млн грн из местного бюджета.

- Изъятые материалы трудно назвать продуктами питания. Результаты исследований в двух лабораториях показали, что это не сливочное масло. Массовая часть молочных жиров в указанной продукции составляет меньше процента, - говорит 30-летняя Татьяна Петрова из отдела коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В декабре позапрошлого года коммунальное предприятие горсовета по обеспечению питания в учебных заведениях победило в тендере на поставку продуктов в Николаеве. В августе 2018-го заключило договор с одесским предприятием "Прод-юг". Эта организация поставляла сливочное масло, сыр твердый и кисломолочный. Через год опять провели конкурс. Победило то же предприятие. Заключило договор с другой фирмой из Одессы - "Сонед". Поставщики обеих компаний зарегистрированы по одному юридическому адресу и имеют общего руководителя.

Служебных лиц коммунального предприятия подозревают в заговоре с компаниями "Прод-юг", "Айскомпани" и "Сонед". Они поставляли в учебные заведения Николаева некачественные продукты по значительно завышенной стоимости.

Виновным угрожает до восьми лет заключения. А также лишение права занимать определенные должности до трех лет.