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четверг, 18 марта 2021 06:46

Десятки тысяч крымчан потеряли работу

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В аннексированном Крыму исчезло сельское хозяйство, которое требует большого количества пресной воды. Хуже всего - с выращиванием риса. Из-за упадка отрасли десятки тысяч крымчан потеряли работу, говорят эксперты.

- Большая часть территории полуострова - это степи. А еще 60 лет тому назад он был полупустыней и там ничего не выращивали. Жизнь Крыму дала именно днепровская вода, - говорит Александр Лиев, 44 года, бывший министр туризма полуострова. - По Северо-Крымскому каналу приходило почти 1,4 миллиарда "кубов" воды. 700 миллионов шло на затопление 30 тысяч рисовых чеков (участок пашни для выращивания полуводных культур, который заливают водой и ограждают валами. Тогда вода не растекается. - ГПУ). Культуру считали приоритетной в аграрной политике полуострова. Производили 80 процентов общего количества риса. Он был лучше и полезнее чем китайский или вьетнамский.

Рис на полуострове совсем не выращивают последние пять лет.

- Без днепровской воды это невозможно, - добавляет Лиев. - Приходят в упадок без влаги соя, подсолнечник и корма для животноводства. Безработные крымчане уезжают. В селах остались преимущественно пожилые женщины. Аграрные проблемы Крыма не беспокоят Россию. Она его аннексировала для строительства военных баз.

Автор: Анна ОРЕЛ
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