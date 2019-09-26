Депутатские комнаты отдадут военным

Комнаты отдыха депутатов на железнодорожных вокзалах переоборудуют в залы ожидания для военнослужащих. Избранники ими почти не пользовались, а для остальных людей вход был запрещен.

- Первый зал переоборудуют до октября на железнодорожном вокзале Киева, - говорит председатель правления Укрзализныци 33-летний Евгений Кравцов. - Потом в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днепре. К ноябрю они будут готовы принимать украинских военных.

В зал поставят диваны, телевизоры, стиральные машины, интернет-передатчики, оборудуют камеры хранения.

- Во время ротаций часто приходится проводить время на вокзалах, - говорит военнослужащий 28-летний Петр Кисиль. - Даже в платных не очень удобно. Нет вай-фая (беспроводной передатчик интернета. - ГПУ), розетки далеко от кресел. Приходится стоять, пока заряжаешь телефон. Заснуть нельзя, потому что страшно оставить вещи без присмотра. Переоборудование депутатских комнат в залы - правильная идея. Но не только для военных. Туда можно пускать пенсионеров, инвалидов, матерей с детьми.