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четверг, 13 мая 2021 00:05

Четыре бойца погибли за три дня
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Двое украинских военных погибли на Донбассе с начала мая. Еще двое умерли в госпиталях от ран, полученных на фронте в апреле.

В последние выходные бои продолжались на подходах к Горловке недалеко от Шумов и Зайцево в Донецкой области и на Приазовье. Сложной ситуация остается на Луганщине. Боевики стреляют из 120-миллиметровых минометов и ствольной артиллерии калибра 122 мм.

Об активизации украинской разведки свидетельствуют видео, которые начали появляться в соцсетях. Видно, как украинские минометы уничтожают вражеские позиции.

6 мая на окраине Новотроицкого Донецкой области снайпер застрелил 37-летнего Дмитрия Товчигречку. Это была его первая ротация. Прослужил в 93-й бригаде "Холодный Яр" три месяца.

Товчигречка до войны почти 20 лет работал газорезчиком на рудообогатительном предприятии в Кривом Роге.

Погиб в окопе от выстрела снайпера. Его побратиму пуля пробила легкое.

Утром перед смертью Дмитрий звонил жене Галине. Просил прощения за недавнюю ссору. Пообещал выйти на связь вечером.

- Но вскоре Галине позвонили из части и сказали, что Дмитрий погиб, - рассказывает сестра жены покойного Татьяна.

Боец 58-й мотопехотной бригады Сергей Коробцов, 22 года, погиб 6 мая, когда вел наблюдение за врагом у поселка Пески Донецкой области. Пуля снайпера попала в прибор ночного видения.

Коробцов родом из села Ушомир Коростенского района Житомирской области. После окончания школы пошел на военную службу. В 58-й бригаде занимался аэроразведкой.

У погибшего остались жена и маленький сын.

Во Львовском госпитале 7 мая умер боец ​​батальона "Айдар" Юрий Опрышко, 42 года. Был в тяжелом состоянии после ранения, которое получил 9 апреля.

Тогда вражеский снайпер попал бойцу в голову возле Старогнатовки в Донецкой области. Опрышко госпитализировали в Мариуполь, а затем во Львов.

Воин родом из села Ялинцы Кременчугского района Полтавской области. Проходил военную службу в 2015-м, во второй раз вернулся в армию в позапрошлом году.

У него остались жена, 12-летний сын и 4-летняя дочь.

8 мая в харьковском госпитале умер 25-летний Виктор Городниченко из 81-й аэромобильной бригады.

28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района Донецкой области получил пулевое ранение от вражеского снайпера. Городниченко эвакуировали в больницу в Бахмут. Позже - в госпиталь в Харькове.

Боец родом из райцентра Миргород на Полтавщине. Дома у него остались родители.

Автор: Руслан ГРИШКО
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