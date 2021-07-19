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понедельник, 19 июля 2021 11:25

В московской тюрьме умер украинский политик

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В московской тюрьме умер украинский политик
Августина Волошина вывезли из Праги в Москву насильно Фото: 1939.in.ua

19 июля 1945 года в московской Бутырской тюрьме умер священник и бывший президент Карпатской Украины Августин Волошин. Выдержал восемь допросов чекистов.

Еще в марте 1939-го, после оккупации Закарпатья венгерскими войсками, Волошин эмигрировал вместе с украинским правительством в Чехословакию. Начал жить в Праге. Преподавал педагогику в частном Украинском свободном университете, стал деканом факультета, а затем ректором учебного заведения. После оккупации Чехословакии гитлеровскими войсками, заведение подчинили ректору немецкого Карлова университета. Волошин ушел в научную работу.

В мае 1945 года на территорию Чехословакии вошли советские войска. Новый ректор университета Андрей Яковлев настаивал на переезде учреждения в Германию, но Августин Волошин решил остаться в Праге и попытаться найти общий язык с советской властью. Возглавил отдел университета. Вскоре в дверь его дома постучали спецслужбы СМЕРШа. Его арестовали без всяких объяснений и насильно вывезли в Москву.

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22 мая начались многочасовые допросы с физическими и психологическими пытками. Волошину закидывали враждебную деятельность против СССР, сотрудничество с немцами и национализм. Слова, что арестован несправедливо, ведь является гражданином совсем другого государства, не помогли. После издевательств Волошин "признал", что "под влиянием националистов и агентов Берлина скатился и проводил националистическую антисоветскую деятельность".

19 июля 71-летнему мужчине стало плохо. В тот же день скончался в тюремной больнице. По официальной версии, от паралича сердца. Впрочем, не исключали и умышленного убийства еще 11 июля, ведь его имя имело большой вес и влияние среди украинцев Закарпатья. Ранее, 29 июня 1945 года, Чехословакия и СССР подписали договор, по которому край присоединили к УССР. Советская власть стремилась избежать каких-либо проблем.

Августина Волошина реабилитировали только в 1991-м, а через 11 лет президент Украины Леонид Кучма подписал указ о предоставлении деятелю звания Героя Украины посмертно, с вручением ордена Государства.

В ночь на 14 марта 1939 года на территорию Закарпатья зашли войска Венгрии. Они получили поддержку канцлера Германии Адольфа Гитлера. Захотели подчинить государственное образование с центром в городе Хуст - Карпатскую Украину.

В тот же день премьер правительства Карпатской Украины Августин Волошин провозгласил независимость Закарпатья. В его защиту стало военное формирование "Карпатская Сечь". В него входили не только местные мужчины. Были приезжие из Галичины и украинской диаспоры.

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Дата
19
июля

В московской тюрьме умер украинский политик

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