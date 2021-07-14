Могилу патриарха Владимира каждую ночь охраняли добровольцы

Перед стенами храма Святой Софии похоронили патриарха Владимира. Почти год после захоронения добровольцы каждую ночь охраняли его могилу. Фото: unso.in.ua

Перед стенами храма Святой Софии 18 июля 1995-го похоронили патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Владимира. Подразделение милиции "Беркут" и бойцы Внутренних войск МВД Украины применили силу против людей на похоронах.

Будущий патриарх Василий Романюк родился 9 декабря в 1925 году в семье небогатого крестьянина Емельяна Романюка в гуцульском селе Химчин теперь Косовского района Ивано-Франковской области. Начальное образование получил в родном селе. 1944-го осужден военным трибуналом НКВД Станиславской области к 20 годам лишения свободы в исправительных лагерях за принадлежность к подпольной сети ОУН. Через два года осудили за "антисоветскую агитацию и пропаганду и отправили на рудники Колымы. Женился членкине ОУН Марией Антонюк из Ровенщины, у них родился сын Тарас. Вернулись в Украину и закончил Высшие богословские курсы в Станиславе, служил пастырем. С семьей переехал в Канаду задекларировал свою принадлежность к Украинской автокефальной православной церкви.

1990-го вернулся и рукополагал в сан епископа. Выступал за создание независимой Украинской Православной Церкви с центром в Киеве. 1993-го на Всеукраинском Православном Соборе избран Патриархом Киевским и всея Руси-Украины. Его кандидатуру поддержали более 60% представителей епархий УПЦ КП. За два года, 14 июля, Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины 70-летнего Владимира нашли мертвым - его разбил четвертый инфаркт. Митрополитов традиционно хоронили на территории Софии Киевской или Киево-Печерской Лавры. Однако правительство отклонило просьбу Синода похоронить в Софиевском храме. Президент Леонид Кучма склонялся к УПЦ Московского патриархата и не хотел с ними ссориться. Предлагали Лесной массив или Байковое кладбище.

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В день похорон Леонид Кучма якобы по делам отбыл в Беларусь с визитом. Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Владимира отпели и траурная процессия с гробом отправилась от Владимирского собора по бульвару Шевченко до ул. Владимирской. Был отряд активистов Украинской национальной ассамблеи - Украинской народной самообороны (УНА-УНСО) в камуфляжной форме с красно-черными крестами своей организации.

Процессия свернула к собору Святой Софии. Внутри забаррикадировались подразделение милиции специального назначения "Беркут". Спецназовцы применили газовые баллоны, резиновые дубинки, а уносивци - рукоятки от флагов и хоругвей, лопаты. Противостояние продолжалось до сумерек.

"Рыцари киевского ОМОНа резиновыми палками били стариков, священников. Ногами ломали ребра, коваными ботинками били в лицо лежащих. Мордоворотов в броне и камуфляже, совершивших тяжкие телесные повреждения, порвали национальный флаг Украины, так и не наказали" - вспоминает киевский публицист Георгий Бурсов.

В 16.30 активисты у входа в Софию поломали тротуар, ломами выкопали асфальт и землю. Гроб опустили в землю, верующие руками сгребали землю в яму. Задержанных верующих отвезли в Шевченковский районный отдел милиции. На следующий день всех отпустили.

Президент Украины Леонид Кучма заявил, что не знал об избиении людей. Столичная прокуратура возбудила уголовное дело, расследование завершили в год. Следствие пришло к выводу об отсутствии в действиях работников "Беркута" признаков преступления. Почти год после захоронения патриарха Владимира добровольцы каждую ночь охраняли его могилу под Софийской воротами.

11 октября 1921-го в Киеве состоялся Всеукраинский православный собор, утвердивший автокефалию Украинской православной церкви. 1942 году епископами Польской православной церкви во главе с архиепископом Поликарпом Сикорским Украинская автокефальная православная церковь была восстановлена, но уже канонически признанными иерархами. Но после войны УАПЦ вновь была запрещена коммунистическим режимом. Епископат и часть духовенства выехала за границу, где УАПЦ продолжала действовать. Дальнейшая деятельность УАПЦ до провозглашения Украиной независимости, в основном связана с Украинской православной церковью США в Европе и Австралии.