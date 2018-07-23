Бывшего главу крымского суда объявили в розыск

Бывшего главу Апелляционного суда оккупированного Крыма 47-летнего Валерия Чернобука объявили в розыск.

— Он прячется от следствия. Имеем данные, что находится на территории Украины, — говорит 60-летний Николай Иванец, первый заместитель прокурора Автономной Республики Крым.

Чернобука подозревают в государственной измене. 11 июля в его доме провели обыск.

— Экс-глава Апелляционного суда способствовал переходу судов Крыма на законодательство РФ. Также его подрывная деятельность привела к усилению мероприятий временной оккупации полуострова, — говорит генеральный прокурор Юрий Луценко, 53 года.

Чернобук отвергает обвинения в поддержке российской власти Крыма. После аннексии был "вынужден оставить свой пост" и переехать к семье в Днепр, утверждает. Мол, его выгнали с работы, не отдали трудовую и личное дело.

В сентябре 2016 года Верховная Рада уволила Чернобука за нарушение присяги. Тогда он занимал должность судьи Апелляционного суда Днепропетровской области.