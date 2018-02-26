Будут тестировать супербыстрые поезда

До конца 2018-го в Днепре построят площадку для тестирования супербыстрой транспортной системы "Гиперпетля" — пневматических поездов, которые двигаются в специальном трубопроводе. Развивают скорость до 600 км/ч.

Площадку должна построить компания, которая занимается проектом в Мексике. Приобщатся также специалисты из Академии наук, государственных предприятий "Южмаш" и "Укроборонпром".

— Создаем компанию "Хайп.юа", которая будет разрабатывать технологию. Проект на стадии оценки экономического и технического потенциала, — говорит министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Строительство трассы для супербыстрых поездов обойдется в более чем 80 млрд грн, по предварительным подсчетам. Первые маршруты должны соединить Киев с Днепром, Одессой, Львовом, Харьковом. Поезда смогут преодолевать расстояние за 30 мин.

— Строительство "Гиперпетли" будет намного дешевле строительства высокоскоростной железной дороги, говорит исполнительный директор "Украинского института будущего" Виктор Андрусив:

— Это более выгодно. Сосредоточение усилий на этом проекте будет стимулировать запуск инноваций в Украине.

Супербыструю транспортную систему в 2003-м презентовали американские инженеры Джеймс Пауэл и Гордон Денби. Вместо вагонов у таких поездов — капсулы, в которых оборудованы места для пассажиров. В 2013-м систему начали тестировать в американском Лос-Анджелесе. Скорость движения достигла 355 км/ч.