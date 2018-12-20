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пятница, 21 декабря 2018 07:00

"Больше всего берут пряников-свинок"

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На День Святого Николая стоит большая очередь на столичный фуникулер. Люди едут на Софийскую площадь, где 19 декабря открывают главную елку страны.

В металлическом каркасе закрепили ветки живых деревьев. Высотой — 25 м, на 5 м меньше, чем в прошлом году. Новогоднее дерево украшают 1,5 тыс. игрушек и 3 км гирлянды из фонарей белого цвета. Обошлась елка в 2,6 млн грн.

— Очень я недовольна елкой. Она некрасивая, какая-то общипанная. Нужно было сделать меньше, но круглой, — говорит 61-летняя Валентина Яковлевна в коричневой шубе. На празднование пришла с двумя подругами. — Ну вы видели это позорище. В прошлом году была елка против этой красавица, а в позапрошлом — еще лучше.

Рядом кузнец чеканит молотом монету. В воздухе пахнет хлебом со специями и шашлыком. Ближе к Михайловской площади — палатки в дыму от чанов с горячим глинтвейном. Цена за стакан стартует от 60 грн, безалкогольный — 40. Эспресо можно выпить за 15 грн.

Площадь оформили в цветах Северного сияния — белый, синий, фиолетовый. Памятник Богдану Хмельницкому окружили кольцеватым подсвеченным забором. Вокруг проложили железнодорожный путь для детского экспресса. Железное ограждение скрыли срезанными живыми елками. Между Михайловской и Софийской площадями дежурит "скорая".

На сцене играет Национальный академический оркестр народных инструментов. Под зажигательную музыку мужчина приплясывает за руку с внучкой. Под сценой собирается толпа в ожидании главного выступления вечернего концерта — группы "Скай". Задерживается на полчаса.

Движение транспорта по центральным улицам остановили, проезжают только водители с пропиской в этом микрорайоне.

— Весь центр города перекрыли, на машине не проехать. А те, кто еще и на красный свет сейчас идет, — так это не наши, не европейцы. Это москали, — говорит мужчина на пешеходном переходе.

— Нет, никаких экстремальных проишествий. Вот только ребенок потерялся и сразу нашелся, — говорит охранник площади. Только что со сцены ведущие мероприятия — Владимир Андриевский и Виктория Киосе — искали родителей маленького Сергея.

Продавец палатки со сладостями 35-летний Александр работает возле елки. Ему она нравится.

— Продаю новогодние украшения, леденцы, конфеты, посуду, прозрачные шарики с блестками, всевозможные безделушки, — говорит он. — Больше всего берут пряников-свинок. Это животное — символ будущего года.

Почти под сценой стоит 40-летняя Марина. По профессии — провизор. На ней большая меховая шапка и темно-серое пальто.

— Красивая елка, яркая, высокая. Видите, надо концентрироваться на хорошем. И в жизни тоже так, — говорит женщина.

Около девяти вечера народу на площади уменьшается. Люди спускаются по Софиевской улице до метро Площадь Независимости. За ними остается дорожка мусора из использованных стаканов.

Автор: Анастасия КАЛАТУР
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