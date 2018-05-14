Боевики внесли Рубана в список на обмен пленными

Боевики террористической ДНР внесли в свой список на обмен пленными председателя общественной организации "Офицерский корпус" 50-летнего Владимира Рубана.

Об этом заявил председатель Службы безопасности Василий Грицак, 51 год

— Мы были удивлены, когда донецкая сторона внесла его в список лиц, в которых они заинтересованы. Наверное, это говорит о том, что он для них ценен. Тот самый Владимир Рубан, который является сообщником Надежды Савченко. Это не анекдот, а реальное требование боевиков.

Владимира Рубана задержали в этом году 8 марта на украинском блокпосту "Майорск" в Донецкой области. Ехал из оккупированной Горловки на забитым оружием микроавтобусе. Якобы должен был его использовать для терактов в центре Киева, убийства депутатов и первых лиц государства. Сообщником Рубана в СБУ и Генеральной прокуратуре считают Надежду Савченко, 37 лет. Оба находятся под арестом.

— Рубан молчит. Понимает, что нужен Кремлю, потому ничего не говорит. Потому что если сдаст всех, то подставит Россию под новые санкции. А пока будет молчать - его будут пытаться вытянуть во время обмена или убить. Поэтому и внесли в список, - говорит политолог 39-летний Кирилл Сазонов. - Надежду Савченко не пытаются поменять, потому что она устраивает Россию и в качестве оратора. На свободе от нее Кремлю пользы минимум. А ее показаний никто не боится, потому что даже самый доверчивый зритель уже сомневается в адекватности ее заявлений

Если россияне хотят Рубана, то можем говорить о варианте обмена "всех на всех".