Боевики убили отца четырех детей

Днем 4 июля российские наемники начали бить противотанковыми ракетами по позициям 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" за поселком Мирный в Донецкой области. Осколки убили начальника медпункта 57-летнего Юрия Письменного.

- Начали стрелять внезапно, среди дня, - говорит Анатолий Чуйкин, начальник медицинской службы 93-й бригады. - Осколки посекли "Феофана" - так называли Юрия.

Юрий Письменный родом из Днипра, врач по специальности. В 2016 году пошел на российско-украинской войне медиком-волонтером. Служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Николая Пирогова. В 2018 году подписал контракт. Возглавлял медпункт батальона. В прошлом месяце получил звание капитана.

- Был профессионалом, - продолжает Чуйкин. - И в то же время добродушный, готов идти вперед, никогда не отступать. Спас жизнь десяткам бойцов. Все, кого в бригаде ранили с 2018 года, прошли через его руки.

"Феофан" всегда сам выезжал к раненым.

- Все его называли отцом, - говорит Валерия, медик из батальона. - Я никогда не могла считать его начальником. Отец и все. Пожурит, научит, поддержит. Вызывали даже ночью, по любому вопросу. Никогда не отказывал.

У Юрия Письменного осталась жена Татьяна и сын Георгий.

Днем 5 июля боевики стреляли из противотанковых комплексов по позициям 93-й бригады за селом Чермалык Волновахского района Донецкой области. Убили заместителя начальника логистики бригады майора 37-летнего Богдана Бродовского.

Служил в Вооруженных силах Украины с 2002 года. В 93-ю бригаду пришел до начала российско-украинской войны. Сначала был начальником продовольственной службы. Затем перевелся в гарнизон на Днепропетровщине, ближе к дому. Недавно вернулся к "холоднояровцам".

- Богдан всегда на первом месте ставил семью, потому что имел четверых детей. Младшему сыну - меньше года, - говорят побратимы.

Жена Богдана Бродовского также служит в 93-й бригаде.