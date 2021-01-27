Боевики договорились с кумом Путина

Представители оккупационных администраций заявили, что готовы отдать Украине четырех пленниц. Однако хотят передать их не официальной власти, а куму Владимира Путина Виктору Медведчуку, лидеру партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Делать это перед камерами российских пропагандистов.

Виктор Медведчук попросил Службу безопасности Украины позволить принять женщин на контрольно-пропускном пункте "Майорск" 21 января. Силовики отказались, потому что подобные действия - нарушение официальной процедуры обмена пленными. Женщины продолжают находиться у боевиков.

- Может, кроме Украинского государства, есть еще государство Медведчука, - говорит Леонид Кравчук, руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе. - Потому что не может частное лицо заниматься вопросами такого масштаба без государства. А если все-таки берется, то это означает, что его поддерживает Россия. Чтобы сделать пиар человеку, поднять его авторитет.

В Министерстве иностранных дел Украины инициативу кума Путина назвали ударом по "нормандскому формату" и Трехсторонней контактной группе.

Российские наемники сказали, кого хотели отдать Виктору Медведчуку. Всех четырех женщин обвиняли в так называемых преступлениях против оккупационных администраций.

Луганчанке 57-летней Наталье Савченко боевики приписывают подрыв электростанции "Победа" в Свердловске в 2017 году.

30-летнюю Екатерину Котенко из Кадиевки на Луганщине подозревали в шпионаже. Ее схватили в прошлом году в Луганске. Донетчанок 42-летнюю Наталья Стеценко задержали в июле 2019-го, Светлану Довгаль - в июне 2019 года. Обеих обвиняли в шпионаже.