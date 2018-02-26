Без тепла осталось больше 600 домов

На выходных в Украине начала снижаться температура. В большинстве областей опустилась днем до 18 градусов мороза. На севере, в центре и некоторых западных областях ночью доходила до -25°C. Теплее всего было на юге — ночью до -14°C, днем до 8 градусов мороза.

24 февраля в Харькове произошла авария на теплосети. Без тепла остались больше 600 домов, школы, детских садики и больницы. Сеть починили за сутки. Однако случились два повторных прорыва труб. Состоянием на обед 26 февраля без централизованного отопления были пять больниц, три школы, семь детсадов и детский дом.

— Медицинские заведения и детдом обогреваем воздушными тепловыми пушками. Для людей решили развернуть пункты обогрева в спортивных залах школ, — говорит Игорь Терехов, первый заместитель харьковского городского председателя.

Городская власть проведет служебное расследование относительно аварий. До его завершения руководителей предприятия "Харьковские тепловые сети" не будут увольнять.

В Киеве 24–25 февраля был сильный снегопад. Коммунальная техника работала в усиленном режиме. Автомобили, которые ей мешали, эвакуировали.

В Одессе из-за снега 26 февраля закрыли школы и часть детских садиков. В городе ждут усиления морозов и значительные снегопады, говорят синоптики.

Низкие температуры будут держаться до конца недели. На востоке, севере и в центре ожидаются метели. Кое-где ночью будет до -25°C.