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четверг, 14 января 2021 00:50

"Языковую норму будут нарушать. Но украинизацию не остановить"

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С 16 января украинский язык станет обязательным в сфере обслуживания. На нем с клиентами должны говорить работники магазинов, кафе и ресторанов, банков, заправок, спортзалов, аптек, библиотек. А также - предлагать услуги в интернете.

На украинском должны быть меню, ценники, маркировка, билеты, технические характеристики товаров. Информацию можно дублировать на других языках.

За нормами будет следить секретариат уполномоченного по защите языка Тараса Кремня. Будут принимать жалобы на нарушение закона. За это будут штрафовать на 5,1-6,8 тыс. грн.

- Языковой закон приняли в 2019-ом. Он имеет ряд норм отсроченного действия. Украинизацию сферы обслуживания откладывали, чтобы предприниматели подготовились к ней, - говорит эксперт по вопросам языковой политики Тарас Марусик, 65 лет. - Сфера обслуживания - одна из важнейших в плане языкового вопроса. Большинство граждан ежедневно контактируют с ее представителями. Эта норма - одна из главных в законе и поможет украинизировать пространство. Попытки нарушения будут, но они обречены. Украинизацию не остановить.

С 16 июля 2021-го украинский станет обязательным для театров, музеев, кинотеатров. Введут экзамен на его знание для госслужащих и лиц, претендующих на гражданство.

Автор: Михаил ТАНАСИЙЧУК
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