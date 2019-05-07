Автомобили будут оставлять на въездах в города

В начале лета на въездах городов-миллионников начнут строить перехватывающие автомобильные стоянки. Их будут строить у конечных станций метро или узловых развязок общественного транспорта. Первые появятся в Киеве, Одессе и Харькове.

— В столице есть восемь горячих точек на въездах, — говорит 47-летний Лев Парцхаладзе, заместитель министра регионального строительства. - Потому что в пригороде живут много людей, которые добираются на работу на автомобилях, создают пробки. На дорогах интенсивное движение, транспортная инфраструктура перегружена. Перехватывающие стоянки перед конечными станциями метро разгрузят город. Водитель доедет до столицы, оставит машину на площадке и поедет на метро. Сэкономит свое время, в городе станет меньше автомобильных коллапсов.

С 2017 года в Киеве на 20% возросло количество автомобилей.

— Если тенденция не изменится, к 2025-му количество транспорта увеличится в два раза, — говорит Парцхаладзе. — Без перехватывающих стоянок не обойтись.