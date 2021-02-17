Автогаз и бензин подорожали

В течение недели литр бензина подорожал на 20-90 коп. Стоимость автогаза пересекла отметку 15 грн. Литр стоит в среднем 15,08 грн. Основная причина повышения цен - подорожание нефти в мире.

- За 3,5 месяца стоимость нефти возросла с 37 долларов до 63 за баррель, - говорит директор консалтинговой группы "А-95" 44-летний Сергей Куюн. - До конца февраля бензин может добавить еще примерно гривну на литре. Но есть несколько обстоятельств, сдерживающих рост цен на топливо. В частности, укрепляется курс гривны и возрождается теневой рынок топлива. Производство нелегальных нефтепродуктов увеличивается. Они дешевле. Легальный бензин А-95 оптом продают по 23,5 гривны за литр. А нелегальный такой марки можно купить за 15-17. Если бы в Украине не было нелегального рынка, теневых схем, стоимость бензина была бы на гривну выше.

- Если цена нефти не снизится, стоимость автогаза возрастет до 16 гривен за литр, - добавляет аналитик консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн, 34 года. - В Европе он начал дорожать во второй половине декабря. В середине января подняли цены автозаправки в Польше. У нас подорожание началось с февраля. На быстрое удешевление автогаза я бы не рассчитывал. На границе цена достигла рекордной отметки за несколько лет. Пока запасы обновятся, пройдет примерно две недели. Поэтому в течение февраля стоимость автогаза на заправках будет высокой.