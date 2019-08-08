Автогаз будет дешеветь

Автомобильный газ с июля на заправочных станциях подешевел примерно на гривну. Сейчас в Киеве 1 л продают по 11,45 грн. В Одессе стоит дороже - 12,19 грн.

- Основных причин удешевления автогаза три. Первая - снизилась отпускная цена поставщиков из-за границы, - рассказывает аналитик консалтинговой компании "Упеко" Александр Сиренко, 39 лет. - Вторая - укрепилась гривна. Следующий фактор - санкции. Взаимно наложенные ограничения между Украиной и Россией спровоцировали в июле рекордный импорт сжиженного газа. Поставщики решили создать резерв. Поэтому на рынке много предложений. Это тоже давит цены книзу.

- Такая цена может продержаться до конца августа и даже снизиться еще на 1-1,5 гривны.

Что будет с конца августа - начала сентября - непонятно. Профицит можем исчерпать, и несколько факторов могут сыграть не в пользу розничного потребителя. Сейчас выпал один из игроков газового рынка из России. У него нет разрешения на экспорт продукта. А это около 10-15 процентов поступления на украинский рынок. Также на конец сентября - начало октября запланированы ремонты на газовых предприятиях Беларуси.