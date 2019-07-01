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вторник, 02 июля 2019 06:05

"Анатолий погиб как настоящий воин — до последней минуты не выпускал из рук оружия"

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Публикуем поименный список павших в июне защитников Украины. Известно о смерти 13 бойцов, восемь — боевые потери. Информация о некоторых — неполная. Самому молодому из погибших в бою было 22 года, самым старшим — 48.

Самая острая ситуация была 7 июня, тогда погибли двое военнослужащих, 12 — получили ранения.

24 июня было больше всего обстрелов — 44. За месяц ранения получили 76 защитников Украины. 2-3, 9-10, 15, 28 и 30 июня обошлось без раненых, по данным штаба операции Объединенных сил. Российские оккупационные войска 738 раз обстреливали украинские позиции.

Боевые

4 июня

В результате обстрела автомобиля 17-й отдельной Криворожской танковой бригады вблизи Новоселовки Второй Ясиноватского района на Донетчине от множественных осколочных ранений погибли два бойца.

Эдуард Лазарев, 48 лет, из Бродов Львовской области. Младший сержант, водитель-электрик минометной батареи. До войны служил в батальоне обеспечения. Контракт на военную службу продлил в сентябре 2015-го.

— Он сам пошел в Ивановский военкомат. Просил, чтобы его направили на Донбасс, — говорит побратим Анатолий Проказюк.

Лазарев был за рулем грузовика ГАЗ-66, который вез продукты на позиции, когда в машину попала российская противотанковая управляемая ракета.

Остались жена, дочь и внуки.

Александр Линь, 48 лет, из села Явдоховка Софиевского района Днепропетровской области. Старший солдат, старший наводчик минометного взвода. Контракт на военную службу подписал в январе этого года. Пришел в начале 2019-го на должность минометчика.

Почти 30 лет проработал на металлургическом заводе "Криворожсталь".

Остались мать, брат, сестра, жена и две дочери.

5 июня

Владислав Бережной, 22 года, из райцентра Сватово Луганской области. Погиб от пули вражеского снайпера вблизи Золотого на Луганщине за шесть дней до дня рождения.

Сержант, командир отделения в 54-й механизированной бригаде. Первый контракт на службу подписал в 2015-м 18-летним.

Когда о службе узнали родители, были в шоковом состоянии, говорил. Но потом поддержали сына. Хотел пойти учиться на офицера.

Остались родители, жена и 2-летний сын.

7 июня

Ночью 7 июня вражеская мина калибра 122 мм попала в блиндаж на позиции спецподразделения "Азов" вблизи Новолуганского на Светлодарской дуге. Двое военных погибли на месте. Еще 11 гвардейцев получили ранения, боевые травмы, контузии.

Максим "Максон" Олексюк, 23 года, из Козятина Винницкой области. Погиб в результате обломочных ранений головы. Через несколько дней собирался уходить в отпуск.

В ту ночь Олексюк не должен был выходить на боевую позицию. Но сам изъявил желание помочь товарищам ее обустроить.

Сержант с июня 2016-го проходил срочную службу. В полку "Азов" служил с 2017 года.

Остались мать и младший брат.

Дмитрий "Круглый" Пругло, 28 лет, из Полтавы. Старший лейтенант, заместитель командира роты по работе с личным составом.

"Круглый" участвовал во всех основных боях подразделения. Пришел в "Азов" в 2014-ом.

— Я никогда не видел его растерянным, — говорит начальник штаба 1-го батальона полка "Подвох". — Несмотря на то, что мы все пришли на войну, не имея опыта, он держался так, будто это была его не первая война.

Просил, чтобы его тело сожгли. Прах воина похоронили на Аллее героев на городском кладбище. Урну в могилу опустила его жена.

19 июня

Александр Ляшок, 24 года, из села Михайловка Александрийского района Кировоградской области. Погиб в результате множественных осколочных ранений, во время ночного боя возле Новотроицкого Донецкой области.

Старший матрос 137-го батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Парень увлекался спортом. Ему предлагали продолжить обучение в спортивной школе Харькова, но он отказался. Окончив школу еще до войны, ушел в армию. Первый контракт подписал в 2013-м, последний - в апреле этого года.

Остались мать и два брата.

22 июня

Анатолий "Жмурик" Сорочинский, 30 лет, из Львова. Подорвался на мине вблизи поселка Оленевка Волновахского района Донецкой области. Солдат 3-го мотопехотного батальона "Воля" 24-й бригады им. Короля Данила.

Его тело не могли забрать из "серой зоны" в течение двух дней.

— Анатолий погиб как настоящий воин — до последней минуты не выпускал из рук оружия. С ним его и нашли поисковики, — сообщают в бригаде.

Воевал с 2015 года в составе батальона "Айдар". Новый контракт подписал в 2017-ом.

23 июня

Алексей "Карлсон" Карлаш, 26 лет, из села Раскопанцы Богуславского района Киевской области. Умер в Харьковском госпитале от осколочного ранения головы, полученного 19 июня недалеко от Попасной на Луганщине.

Младший сержант, служил в 54-й механизированной бригаде. На фронт ушел добровольцем в 2014-ом.

Алексей был активный пользователь "Фейсбука", не оставлял общественную деятельность даже в армии. Во время отпуска в Киеве 10 июня принимал участие в акции на Банковой "Останови капитуляцию", направленной против намерений новой власти "не стрелять в ответ". Вечером после этого отбыл поездом на Донбасс.

Дома остались мать и брат.

Небоевые

3 июня

Вадим Забава, 46 лет из города Гуляйполе Запорожской области. Погиб в результате несчастного случая вблизи Широкино Волновахского района Донецкой области. Старший сержант, главный сержант батареи в 80-й десантно-штурмовой бригаде. На войне был с третьей волны мобилизации с 2015 года, позже — подписал контракт. Стал одним из основателей ОО "Союз ветеранов АТО" Гуляйпольского района.

Остались мать, брат — также участник АТО, жена, дочь и сын-десантник.

13 июня

Сергей Федчук, 20 лет, из села Великие Загорцы Дубенского района Ривненской области. Умер во Львовском госпитале. Был в коме вследствие черепно-мозговой травмы.

2 июня ему исполнилось 20 лет. Поступил на службу в Вооруженные силы Украины по контракту в июне 2017-го.

Остались родители и младший брат.

Виталий "Механик" Малозовенко, 24 года, из село Тырлова Балка Устиновского района Кировоградской области. Умер через неделю после дня рождения от минно-взрывной травмы, полученной вблизи Песков Ясиноватского района Донецкой области.

Штаб Операции Объединенных сил не сообщал о боевых потерях 13 июня.

Был старшим солдатом, командиром отделения беспилотных авиационных комплексов разведывательного взвода 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко.

Дома остались родители, жена и дочь.

15 июня

Иван Сиренко, 47 лет, из села Немия Могилев-Подольского района Винницкой области. Умер в результате внезапной остановки сердца. Старший солдат 69-го батальона 138-й радиотехнической бригады. На фронт ушел в 2016-м после демобилизации младшего брата-добровольца Андрея.

Остался младший брат, мать умерла в прошлом году.

17 июня

Павел "151" Тихонов, 43 года, из Кропивницкого Кировоградской области. Погиб в аварии недалеко от Донецкого аэропорта. Командир разведывательного взвода 42-го батальона "Рух Опору" 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко.

Ушел на фронт в мае 2014-го. Участник боев за Дебальцево. Осенью 2017 года получил контузию и перелом ноги.

Остались родители, жена, сын и дочь-военнослужащая.

Сергея Кононко перезахоронили через пять лет

Бойца батальона "Айдар" Сергея Кононко 4 июня перезахоронили в райцентре Обухов на Киевщине. Его замучили в плену в августе 2014-го луганские боевики.

Тело бойца террористы отдали в декабре 2014 года. Его похоронили на Старобельском кладбище как неопознанного. С останками провели несколько экспертиз ДНК. Последняя, пятая, подтвердила, что это Сергей Кононко.

Прощание с "айдаровцем" состоялось на центральной площади Обухова. Проститься с Сергеем пришли его родные, боевые побратимы, друзья.

Автор: Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
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