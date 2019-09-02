Александра Грицаюка убили во время перемирия

1 сентября в областной больнице Днипра умер 47-летний Александр Грицаюк, сержант 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила.

25 августа он попал под минометный обстрел возле города Марьинка Донецкой области. Осколки посекли ему живот, кишечник, порвали ноги и руки.

- Дружелюбный и положительный человек, надежный друг и побратим, - говорят товарищи из бригады. - Хотел воевать и умел это делать.

В тот день российские наемники нарушили "хлебное" перемирие 13 раз. С Грицаюком ранения получили еще трое военнослужащих. Один из них умер во время эвакуации, двое лечатся.

Александр Грицаюк родом из города Христиновка Черкасской области. В ноябре ему должно было исполниться 48 лет.

В пять утра 2 сентября снайпер оккупантов подстрелил солдата 24-летнего Андрея Проценко. Он скончался по дороге в больницу в Мариуполе Донецкой области. Служил в Воздушных силах ВСУ.

Андрей Проценко родом из Винницкой области, жил в селе Бохоники под областным центром. Дома остались мать и сестра.