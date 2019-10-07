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вторник, 08 октября 2019 00:55

Яхта депутата сгорела за 43 минуты

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Ночью 7 октября на причале в селе Бурлачья Балка Черноморского городского совета Одесской области загорелась яхта. Огонь охватил площадь 30 "квадратов".

- Сообщение о пожаре на парусном катамаране поступило нам в 23:13. Его ликвидировали в 23:56, - говорят в спасательной службе Черноморска. - Погибших и пострадавших нет.

Владелец яхты депутат Малиновского поселкового совета Всеволод Шаевский. В воскресенье он был на собрании общины в селе Сухой Лиман Овидиопольского района. С этим связывают поджог судна.

Автор: Мирослава ГНИТЮК
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