35 школьников отравились отбивными

13 сентября в Казатинскую районную больницу Винницкой области привезли 40 человек - 35 детей и пятерых взрослых. Они отравились куриными отбивными в столовой школы №2.

Обеды для школьников директор заказывает в местном кафе "Юность". Блюда привозят в термосах.

— Я сам те отбивные ел. Вкусные, не отравился, — говорит владелец заведения Владимир Гаврилюк. — Каждое утро проверяю, как девушки готовят. Впервые такое произошло.

Кафе проверяют, заведение закрыли.

— Курятина оказалась не прожаренная. Повара не придерживались технологического процесса. Дали им время устранить все нарушения, - говорит заместитель руководителя Госпродпотребслужбы в Винницкой области 49-летний Александр Сорочан.

В школе №2 нет столовой. Есть только раздаточная.

- Могут только подогреть пищу. И то только в зимний период. Это единственная в Казатинском районе и области школа, которая не имеет собственного пищеблока, — добавляет Сорочан.