35 лет тому назад Москва принесла Украину в жертву

В ночь на 26 апреля 1986 года - 35 лет тому назад - произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. В 1:23 ее сотрудники начали эксперимент по изучению работы турбогенератора реактора без электричества. Мощность незапланированно начала расти. Два взрыва разрушили четвертый реактор и часть помещений станции. В нем находились 16 работников. Вблизи главных циркуляционных насосов работал старший оператор 35-летний Валерий Ходемчук. Погиб под завалами.

В реакторе начался пожар, радиоактивные облака поднялись в воздух. Пожар тушили до утра местные пожарные, без средств спецзащиты.

Советское руководство в Москве скрывало информацию об аварии. Лишь 28 апреля на телевидении прозвучало короткое сообщение. Несмотря на значительное повышение уровня радиации на первомайский парад в центре Киева вывели сотни тысяч людей.

2 мая издали приказ об эвакуации из 30-километровой зоны вокруг станции. Более 115 тыс. человек перевезли в ближайшие районы Киевской области. Подселяли в дома по две-три семьи.

Ликвидировали последствия аварии около 600 тыс. человек. Все подверглись облучению. Значительные дозы получили 8,5 млн жителей Украины, Беларуси и России. До полумиллиона человек умерли в течение нескольких лет. Радиоактивные вещества зафиксировали на большей части территории Европы. Работу ЧАЭС остановили 15 декабря 2000 года.

Для изоляции разрушенного энергоблока в 1986 году за 206 суток возвели объект "Укрытие". Использовали 400 тыс. кубометров бетона, 7 тыс. т металла. Рассчитывали, что простоит 20-40 лет. Из-за разрушения в 2004-м Европейский банк реконструкции и развития объявил тендер на новое защитное сооружение. Победителем стала французская компания "Новарка". Строить арку начали в 2012-ом, завершили в 2016-ом. Должна прослужить сто лет.

- В Киеве узнали об аварии из сообщений "Голоса Америки" и "Свободной Европы". Начали распространяться слухи. Но для украинского коммунистического руководства были важными два события - первомайская демонстрация и международная велогонка мира по улицам Киева, - рассказывает историк 46-летний Кирилл Галушко. - Начали принимать меры с большим опозданием, чтобы не вызвать панику. Однако она началась, потому что люди слышали не только "вражеские голоса" иностранных станций, но и имели знакомых или родственников в руководстве Компартии. И оттуда узнали, что те вывозят детей. Украинцы штурмовали поезда. Из Киева на одном месте ехали по три человека. В то лето маленькие киевляне хорошо познакомились с различными частями СССР и родственниками, которых давно не видели.

Действительно ли осознание людьми правды стало одним из факторов развала Советского Союза?

- Да. Сокрытие информации вызвало недоверие к советскому режиму в Украине. Местная Компартия во главе с Владимиром Щербицким была более консервативной, чем ее московское руководство. В течение 20 лет оппозиционные настроения подавлялись, и в итоге национально-демократическое движение в Украине формировалось с опозданием по сравнению с Москвой, Балтией и Закавказьем. Но Чернобыль изменил настроения. КПУ начала терять контроль над обществом. Принесение в жертву Украины ради советских атомных проектов вызвало кучу вопросов: почему АЭС строят у нас, а не, например, в Сибири? И понадобилось три года, чтобы здесь появился Народный рух, который сразу получил массовую поддержку. Поэтому роль Чернобыльской катастрофы в дальнейшей независимости - одна из ключевых.

За последствия аварии понесли ответственность непосредственные руководители станции, но не высшее руководство СССР и УССР. Почему не состоялся международный суд? Возможен ли он теперь и нужен ли?

- Такой практики нет. Подобная авария на американской АЭС "Тримайл Айленд" в 1979 году из-за несоблюдения технических норм безопасности не стала поводом для международного суда. Что касается Чернобыля, виновные были наказаны советским судом. Причины и последствия известны. Конечно, руководство компартии заслуживает осуждения. Но причастные к пренебрежению безопасностью люди уже умерли. Для общественного сознания украинцев был бы полезнее "советский Нюрнберг", который дал бы правовую оценку советскому тоталитаризму.

Чернобыльскую катастрофу приравнивают к Холокосту и Голодомору. Как эта авария сказалась на украинцах?

- Демографически по сравнению с голодомором, от Чернобыля пострадало относительно ограниченное количество людей из определенного региона. Москва не пыталась "радиационно" вытравить украинцев. Это была халатность. Впрочем понятно, что это гораздо более широкое явление в смысле общественных оценок, миграций отселенных, потенциальной угрозы Киеву, опыта панического бегства. Но страсти перестройки и 1990-х нивелировали остроту переживания Чернобыля. Он остался злым наследием советской эпохи. Еще недостаточно осмысленным.

В зону отчуждения возят экскурсии, систематизируют информацию, пишут книги, снимают кино. Достаточно ли этого, чтобы избавиться от травмы?

- Художественная и экскурсионная эксплуатация Чернобыльской зоны - полезна, поскольку у нас есть уникальный урбанистический заповедник советской эпохи. Однако немассовость его посещений не делает это элементом "преодоления коллективной травмы". Скорее экзотической формой туризма.

Мир столкнулся с пандемией ковида. Ситуация подобная - невидимое глазу убивает большое количество людей. Общество сделало выводы в освещении информации об угрозах?

- С тех пор изменилось информационное пространство. 35 лет тому назад можно было узнать о событиях только из официальных СМИ, "вражеских голосов" и слухов. Теперь источников информации множество. Но бросается в глаза, что значительная часть населения верят шаманам и проходимцам, и не доверяют врачам или официальным медицинским рекомендациям.

Недоверие к официальной информации въелась в ментальность постсоветских граждан. Сейчас она приобретает порой совершенно абсурдные форм "всемирного заговора".

60 процентов украинцев не знают даты аварии на Чернобыльской атомной электростанции, по данным прошлогоднего опроса Киевского международного института социологии. 92% не знают норм радиации, а 47 - верят советским фейкам о взрыве на четвертом реакторе ЧАЭС.

30 работников ЧАЭС погибли в результате взрыва или острой лучевой болезни в течение нескольких месяцев с момента аварии.