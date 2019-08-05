Жатва в Коваливке

Первый календарный матч нового футбольного сезона на своем поле команда "Колос" из села Коваливка Киевской области провела на столичном стадионе "Оболонь". Причина - сельский стадион Коваливки не соответствует "нормам украинской премьер-лиги", в которую упомянутый "Колос" прошел с самых низов. Несмотря на то, что от Коваливки до столицы почти 100 километров, на трибунах было, по меньшей мере, несколько сотен болельщиков из этого села, которые поддерживали "Колос".

Спросите, что тут странного? Во всем мире, и у нас тоже, футбольные болельщики ездят поддерживать свою команду не только в другие города, но и в другие страны или даже на другие континенты. Все это, конечно, так. Но в Коваливке, о которой сейчас идет речь, живут всего полторы тысячи человек. Получается, что полсела, а точнее, вся деревня, за исключением детей и пенсионеров, решила посреди рабочей недели отправиться в Киев на футбол? Теоретически и это возможно - взяли отгулы среди горячей уборочной поры, заказали транспорт и вперед.

Не знаю, как вам, а мне что-то мешает поверить в эту футбольную идиллию. И не потому, что мне несколько раз приходилось бывать в этой Коваливке на футболе и воочию видеть реальный уровень футбольного "фанатизма" местного населения. А потому, что такое у нас уже было. В Киев на футбол поболеть за своих приезжали раньше не несколько сотен, а несколько десятков тысяч человек. И не за сотню, а почти за тысячу километров. Они, надо полагать, брали отгулы на шахтах и металлургических комбинатах и заказывали десятки поездов в столицу.

Поэтому ничего нового теперь не происходит. Только масштабы уже совсем не те. И конец всему этому будет такой же - болельщикам села Коваливки рано или поздно надоест ездить на футбол, бросая на произвол судьбы домашнее хозяйство. А разбудить в них неудержимые болельщицкие чувства уже будет некому. Потому что наступает время, и вдохновителю "футбольного феномена" из Коваливки станет не до футбола. Мне почему-то так кажется.