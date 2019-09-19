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пятница, 20 сентября 2019 00:56

В неудачах "Динамо" виноват не только Михайличенко

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Киевское "Динамо" не может выиграть шесть матчей подряд (вчерашний матч против "Мальме" не учитывается. — ГПУ). Новый тренер Алексей Михайличенко в трех матчах одержал только два очка.

Новому тренерскому штабу "Динамо" не хватает компетенции. При всем уважении к прежним успешным футболистам, нужно понимать, что хороший игрок — это еще не залог хорошей тренерской работы. Это совсем разные профессии. Умение работать тренером не приходит к футболисту. Нужно отдельно учиться, приобретать новый опыт.

Современная атакующая игра не может строиться только на навесных передачах. Я хорошо помню 1980-1990 годы. Тогда в арсенале киевлян были фланговые атаки, но более осмысленные, команда имела несколько вариантов розыгрыша наступления. А футбол не стоит на месте и становится все сложнее в собственных принципах и аксиомах.

Клубу "Динамо" надо искать компетентных людей, которые понимают современные тенденции развития игры. Стоит обратить внимание на тренеров молодежных команд Юрия Мороза и Игоря Костюка.

Молодые футболисты бледно смотрятся на поле. Тут проблема в модели игры. Они учились совсем другому футболу. Сейчас их переучивают. Футболисты уже воспитаны по другим принципам, теперь с ними пытаются работать методами с 1990-х. Конечно, им трудно. Притом непонятно доверие к старожилам. Артем Беседин не похож на футболиста, который может решить проблему забивного форварда. Нелогична ставка на Дениса Гармаша в середине поля.

Не стоит думать, что проблемы "Динамо" связаны только с работой Михайличенко. На самом деле, за годы их накопилось много. Нужен грамотный специалист, который сможет профессионально разобрать. Стоит просто его найти. Сделать это в современных реалиях не так просто, но возможно.

Автор: Всеволод КЕВЛИЧ, футбольный эксперт
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