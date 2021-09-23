От огнестрельного ранения скончался бывший соперник Кличко

23 сентября 2012 года в больнице Претории, столице ЮАР, умер бывший чемпион мира в супертяжелом весе Корри Сандерс. Накануне южноафриканец был ранен во время ограбления в ресторане в пригороде Претории, где он праздновал день рождения племянника. Ранение в живот оказалось смертельным.

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По словам бывшей жены боксера Сюзетт, он погиб как герой.

"Когда грабители стреляли из огнестрельного оружия, Корри приказал дочери лечь на пол и притвориться мертвой, - рассказала Сюзетт. - А сам закрыл ее своим телом, защищая от пуль. Его задели две пули. Одна попала в руку, а другая - в живот".

27 сентября полицейские арестовали трех зимбабвийцев, которым предъявили обвинение в убийстве Сандерса. Через два с половиной года суд Претории приговорил каждого из них к 43 годам тюрьмы.

Сандерс встречался с обоими братьями Кличко

Корри Сандерс, обладавший пушечным ударом левой, в течение профессиональной карьеры встречался с обоими братьями Кличко. Причем с каждым в чемпионских поединках.

8 марта 2003-го в немецком Ганновере 37-летний Сандерс создал громкую сенсацию, победив техническим нокаутом во втором раунде Владимира Кличко. Украинец в том бою проводил шестую защиту титула WBO. Сначала после нескольких пропущенных ударов в голову за полминуты до конца первого раунда Владимир оказался в тяжелом нокдауне. Поднялся, и через несколько секунд еще один нокдаун. В начале второго раунда после еще двух падений рефери остановил избиение. Американский журнал The Ring признал это поражение "Апсетом года".

А 24 апреля 2004 года Сандерс встретился с Виталием Кличко в бою за вакантный титул WBC. Украинец сделал выводы из поражения брата и действовал осторожно на старте боя. Но и ему пришлось испытать на себе разрушительные удары левой соперника - помог железный подбородок Кличко-старшего. Выдержав стартовый напор, Виталий сломал ход боя и победил южноафриканца техническим нокаутом в восьмом раунде.

Последний бой Корри Сандерс провел в феврале 2008-го - тогда ему было 42 года. За почти 20-летнюю карьеру он провел 46 боев - 42 выиграл, 31 нокаут, четыре проиграл, все нокаутом. Владел титулом WBO в супертяжелом весе в течение 2003-2004 годов.