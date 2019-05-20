"В каждом баскетбольном клубе есть дедовщина"

Баскетболист 21-летний Святослав Михайлюк играет в сильнейшей лиге мира — Североамериканской национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс", теперь — за команду из Детройта. Михайлюк родом из Черкасс. Неделю тому назад приехал в родной город на четыре дня, провел открытую тренировку с 11-летними воспитанниками родной баскетбольной школы "Черкаських Мавп".

Святослав в голубом свитере и такого же цвета спортивных штанах с надписью на английском Detroit. Во время тренировки ставит заслон воспитанникам школы. Те пытаются обойти его или же бросить мяч в корзину через руки Святослава. Через полчаса Михайлюк выходит к прессе.

Прошлый год был для вас не слишком удачным. В одном из интервью вы говорили, что это лето будет решающим в плане утверждения в НБА. Почему?

- Я не попадаю в стартовую пятерку. На моей позиции играют ветераны. В спорте все просто: или ты работаешь и играешь, или на твоем месте играет кто-то другой, кто работает лучше. Хочу сделать так, чтобы ни у тренера, ни у кого не осталось сомнений в моей квалификации.

Вы не имеете игрового времени в "Детройте". Возможно, стоит сменить команду?

— Это не от меня зависит. Такие вопросы решает руководство клуба.

Сборная Украины имела шанс пробиться на Кубок мира. Однако его не реализовали. Почему?

— Мы проиграли матчи, которые не должны были проигрывать. И наоборот — не выиграли там, где должны были побеждать.

Чем отличается "Лос-Анджелес" от "Детройта"?

— Разные схемы ведения игры, заточенные под разных исполнителей. Огромной разницы я не заметил. Оба — клубы НБА с высоким уровнем мастерства исполнителей. В "Детройте" меня приняли хорошо. Никаких бытовых проблем здесь нет.

Есть ли дедовщина в "Детройте"?

— В любой баскетбольной команде есть дедовщина. "Детройт" — не исключение.