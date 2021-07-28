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четверг, 29 июля 2021 05:45

Усик подписал контракт на бой с Джошуа

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На прошлой неделе чемпион мира в супертяжелом весе по трем версиям Энтони Джошуа, 31 год, и обязательный претендент на его титул по версии Всемирной боксерской организации, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, украинец 34-летний Александр Усик подписали контракт на бой. Он запланирован на 25 сентября в Лондоне, Великобритания. На кону будут стоять все титулы, которыми владеет британец.

В марте два сильнейших мировых боксера супертяжелого веса, британцы Тайсон Фьюри, обладатель титула Всемирного боксерского совета (WBC), и Джошуа, обладатель всех остальных полноценных титулов, договорились о проведении сразу двух поединков в 2021 году. Первый должен был стать объединительным за звание абсолютного чемпиона мира, а второй - матчем-реваншем. Эдди Гирн, руководитель компании "Матчрум спорт" и промоутер Джошуа, не раз заявлял, что стороны практически обо всем договорились и вот-вот объявят дату и место супер-поединка. Но за два месяца не было никакой конкретики. И пока Гирн регулярно интриговал публику обещаниями, команда бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера через суд добилась проведения третьего боя американца с Фьюри. Бой Джошуа - Фьюри пришлось отложить. Так у Усика появился шанс выйти сразу на поединок за три чемпионских пояса, не проводя промежуточный бой с другим британцем - Джо Джойсом. Команда Усика уцепилась за этот шанс и не выпустила его. Контракт подписан.

Но нельзя быть уверенным в том, что два олимпийских чемпиона Лондона-2012 - Джошуа - в весе более 91 кг, Усик - в весе до 91 кг - встретятся. Каждый может получить травму или заразиться коронавирусом. Может вмешаться эпидемическая ситуация в Великобритании, а могут подвести болельщики, которые не проявят должного интереса к поединку, чем не обеспечат необходимых финансовых сборов.

Есть информация, что Усика к бою с Джошуа будет готовить Анатолий Ломаченко - отец и тренер Василия Ломаченко. Но все в этом поединке будет зависеть не от Усика и Ломаченко-старшего, а от того, в какой форме, насколько мотивированный и готовый выйдет Джошуа. Если он будет в своих оптимальных кондициях, то у Усика будет мало шансов на успех. И мы еще раз убедимся в действенности известного боксерского правила: "Хороший большой боксер всегда победит хорошего маленького боксера".

Джошуа провел 25 поединков на профессиональном ринге - имеет 24 победы, 22 нокаута и одно поражение. Александр Усик выиграл все 18 проведенных боев, 13 нокаутом.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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