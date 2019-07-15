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вторник, 16 июля 2019 00:55

Украинка выиграла юниорский Уимблдон

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Киевлянка 17-летняя Дарья Снигур выиграла Уимблдонский теннисный турнир среди юниоров в Лондоне, Великобритания. В финальном матче украинка победила Алексу Ноэль из США в двух партиях - 6:4, 6:4, уступая первой - 1:4.

Снигур - вторая украинка, которая победила на юниорском Уимблдоне. В 2004-м выиграла Екатерина Бондаренко. Также наши юниоры побеждали на других турнирах "Большого Шлема": в 1991 году Андрей Медведев выиграл чемпионат Франции, в 2010 году этот же турнир покорила Элина Свитолина, а в позапрошлом Марта Костюк была сильнейшей в Австралии.

Победа на юниорском "Шлеме" не гарантирует успешных выступлений на взрослом уровне. Среди 76 победительниц среди девушек только шестеро выигрывали главный турнир - француженка Марион Бартоли, Каролин Возняцки из Дании, латвийка Елена Остапенко, Симона Халеп из Румынии и Эшли Барти, Австралия.

Снигур в этом году дошла до полуфинала чемпионата Австралии, а во Франции остановилась в четвертьфинале. Она занимается теннисом в Киеве под руководством Ларисы Савченко - советской теннисистки, которая в 1988-м была 13-я в мировом рейтинге среди женщин. По манере игры - смелой и агрессивной - Снигур напоминает одесситку 19-летнюю Даяну Ястремскую, которая нынче на взрослом Уимблдоне дошла до 1/8 финала. Зато 24-летняя Элина Свитолина, лучшая украинская теннисистка, исповедует другой теннис - менее рискованный.

Свитолина - сейчас седьмая в рейтинге, показала лучший результат на турнирах "Большого Шлема".

Она дошла до 1/2 финала и там уступила будущей победительнице - 27-летней Симоне Халеп из Румынии. Свитолина показала хорошую физическую подготовку, но ничего не могла поделать с мощным и разноплановым теннисом соперницы. Халеп хорошо работала ногами, вела матч на выгодной для себя скорости и "забивала" Элину ударом справа. В финале она обыграла Серену Уильямс из США - 6:2, 6:2 и второй раз стала чемпионкой Уимблдона.

У мужчин на Уимблдоне второй год подряд победил 32-летний Новак Джокович.

Теннисист из Сербии выиграл финал у швейцарца 37-летнего Роджера Федерера в пяти партиях - 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12. Матч длился 4 час. 57 мин. и стал самым продолжительным в истории решающих встреч Уимблдона. Шансы Федерера перед финалом расценивались ниже. Однако он сыграл сильно. С первой партии дал матчу высокий темп. И хотя проиграл ее на тай-брейке - аналог футбольной серии пенальти - истощил физически выносливого Джоковича настолько, что он откровенно завалил второй сет. Стабильную игру серб - сейчас лучший в мире - так и не нашел. Яркие отрезки чередовал с провалами. Однако в решающие моменты демонстрировал сильную выдержку и характер. Федерер в решающей партии дважды мог закончить матч на своей подаче, но соперник выстоял.

Новак Джокович получил 16-й титул "Большого Шлема". У Федерера их 20, у испанца Рафаэля Надаля – 18. Следующий крупный турнир, последний в этом году, пройдет с 26 августа по 8 сентября. Лучшие теннисисты будут соревноваться в Нью-Йорке на открытом чемпионате США.

Автор: Роман ШАХРАЙ
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