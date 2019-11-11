Украинец - король плавания

Эта информация не задержалась в ленте украинских новостей. Тоже мне событие - украинский пловец стал победителем этапа Кубка мира на "королевской" дистанции - 1500 метров вольным стилем! Это же вам не очередной чих Ломаченко-Усик-Гвоздиков, о котором практически ежедневно рассказывают со всеми подробностями. На самом деле это событие чрезвычайно важное в мире настоящего, а не украинского спорта.

В плавании существуют 42 официальные дистанции. На них разыгрывают награды чемпионатов мира и Олимпийских игр. Почему так много - можно написать отдельное интересное исследование, напоминающее детектив. Но я не об этом. Во все времена главными дистанциями в плавании были мужской спринт - 100 метров вольным стилем, и плавательный марафон - 1500 метров. Именно победители на этих дистанциях всегда являются главными героями мировых соревнований.

И теперь, впервые в истории, у нас есть пловец, который может стать королем своего вида спорта уже на Олимпийских играх в следующем году. Это - Михаил Романчук. Его имя уже сейчас должна была бы знать вся Украина, как вся Италия знает главного конкурента украинца Грегорио Палтриниери. Михаил это заслужил. Нынешним летом он стал серебряным призером чемпионата мира и успешно выступил на семи этапах дебютного Кубка мира по плаванию. На самом деле этого уникального и без преувеличения феноменального спортсмена как следует не знают даже в его родном Ровно.

Почему так? Почему сообщение о последней победе Михаила пестреет кучей ошибок? Один из самых популярных украинских интернет-ресурсов вообще объявил, что Романчук побил мировой рекорд. Что, не мировой? Так и вижу удивленное лицо той девочки или мальчика, которые сидят "на новостях" и вряд ли отличат брасс от баттерфляя. Хорошо, что плавание с нырянием не перепутали.

Чего стоит страна, которая не хочет знать своих чемпионов? Собственно, свои титулы и рекорды Михаил Романчук, как и большинство отечественных атлетов, получил не благодаря, а вопреки "условиям", созданным у нас для пловцов. Одиннадцать с половиной месяцев в году атлет тренируется и выступает за рубежом при содействии вовсе не украинских спонсоров. Может, нам просто стыдно узнавать об этом?

Думаю, стесняться нечего. Имя потенциального олимпийского чемпиона в самом престижном виде плавания должно быть у всех на слуху больше, чем тех мордобойцев. Но этого не будет. Разве что Михаил Романчук похвалит где-то Россию. Тогда ему "славы" не избежать. Но я уверен, что до такой "славы" у Михаила дело не дойдет. И те несколько процентов украинцев, которые все-таки увидят олимпийские соревнования по плаванию, услышат после выступления Романчука гимн нашего государства.