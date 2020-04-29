У "Шахтера" проблемы в раздевалке. Это мешает Вернидубу"

36-летний Николай Ходасевич — спортивный журналист из Беларуси, ютюб-блоггер, автор и ведущий футбольной программы на "Ясно-ТВ", колумнист газеты "Беларусь сегодня". Рассказывает об уровне местного чемпионата, украинских игроков в нем, работе Юрия Вернидуба в "Шахтере" и зарплате Евгения Хачериди.

Какой уровень футбольного чемпионата Беларуси?

— После распада Советского Союза единственным лидером было минское "Динамо". Уровень имели довольно высокий. В киевское "Динамо" поехали Валентин Белькевич и Александр Хацкевич. В конце 1990-х лучшим футболистом страны стал форвард 18-летний Владимир Маковский. Тоже отправился с братом в Киев. Тогда в Беларуси осталось много качественных спортсменов. Были самые сильные за все годы независимости.

Какие бюджеты белорусских команд?

— В прошлом сезоне руководитель брестского "Динамо" Александр Зайцев сказал, что бюджет команды составляет 300 миллионов гривен. Долгое время у нас были ориентировочные цифры по БАТЭ. Это 180 миллионов гривен, если нет еврокубков. И 240 миллионов, когда команда играет в Лиге Европы или Лиге чемпионов. Думаю, что около 180 миллионов гривен у солигорского "Шахтера". Где-то 150 миллионов — у минского "Динамо". Это четыре ведущих клуба страны.

Украинские футболисты активно едут играть в Белоруссию. На какую зарплату могут рассчитывать?

— Зависит от команды. У ведущих зарплаты больше. Речь о БАТЭ, брестском и минском "Динамо", "Шахтере". Бывают особые случаи. Ходили слухи, что экс-форвард "Шахтера" казах Сергей Хижниченко получал 600 тысяч гривен в месяц. Столько же имел и самый популярный игрок БАТЭ Виталий Радионов. Думаю, в ведущих клубах средняя зарплата составляет 300 тысяч гривен в месяц.

В Украине писали, что Евгений Хачериди получает 921 тысячу гривен в месяц. Неправда?

— Это шло из украинских источников. Если правда, то это чрезвычайный случай подписания игрока на такие условия. Здесь много рисков. Не может быть у отдельного футболиста такая зарплата. Получается, что плата центрального защитника больше, чем у форварда. Не очень верится.

Какие ожидания от Хачериди были у Беларуси?

— Относились настороженно. Репутация давала о себе знать. Сначала этот трансфер восприняли хорошо. После первых неудач начали глубже копать и анализировать предыдущие выступления Евгения.

Стартовые матчи чемпионата Беларуси показали, что он — качественный центральный защитник. Возможно, не лидер. Но может помочь брестскому "Динамо". Важно, кто с ним рядом действует в защите. Пока сыгранности с командой не хватает. (Сейчас Хачериди отбывает пятиматчевую дисквалификацию за удаление. — ГПУ).

Олег Дулуб работал в Украине с "Черноморцем" и "Карпатами". Олег Кононов тоже был во Львове. Леонид Кучук возглавлял киевский "Арсенал". Александр Хацкевич более двух лет тренировал "Динамо" Неужели школа тренеров в Беларуси такая сильная?

— Можно вспомнить еще Виктора Гончаренко, который дошел до работы в московском ЦСКА.

У нас небольшой кадровый ресурс в командах, потому что пока уровень чемпионата такой. Однако тренеры получаются неплохие. Удивительно, но ни один иностранный специалист не преуспел в Беларуси. За исключением россиянина Сергея Ташуева - экс-наставника солигорского "Шахтера". Он трудился и в донецком "Металлурге".

Наши тренеры работают со середняками и аутсайдерами. При этом могут выжимать результат и побеждать лидеров. Такой опыт дает хороший уровень работы.

В Украине Юрия Вернидуба считали топ-тренером, который заслуживает работать в "Динамо" или сборной Украины. Сейчас его солигорский "Шахтер" занимает 13-е место с одной победой в чемпионате (разговор состоялся до матчей последнего тура. — ГПУ). Что пошло не так?

— В Беларуси были приятно удивлены назначением Юрия Вернидуба. Мы же следим за украинским футболом. Знали о его успехах в "Заре", признании лучшим тренером Украины-2016. Казалось, "Шахтер" с таким наставником сможет замахнуться на чемпионство.

Но начались проблемы с позиционной атакой. Тактическая схема с ромбом в середине поля не дала результата. 90 процентов матча "Шахтер" должен играть первым номером. Пока не все получается.

Есть и то, что не зависит от Вернидуба. Это раздевалка команды. В прошлом году ведущие игроки имели недоразумения с руководителями клуба из-за размера контрактов. В прошлом сезоне это помешало Сергею Ташуеву побороться за первое место с брестским "Динамо". Вернидуб попал в продолжение этой истории. Разногласия между футболистами и руководством продолжается.

При поддержке руководства украинский тренер в дубль отправил одного из лидеров команды Сергея Матвейчика. Есть немало легионеров, которые не соответствуют амбициям и задачам Солигорска. Вернидуб выпускает их на поле. Существует некое противодействие между белорусскими футболистами и легионерами.

Эти проблемы влияют на игру. "Шахтер" забивает мало. Пока Вернидубу трудно справляться со всем (последний поединок команда выиграла на выезде у чемпиона, брестского "Динамо" — 2:0 и поднялась с 13-го на 11-е место. — ГПУ).

Как относятся в Беларуси к Артему Милевскому?

— Он — любимец болельщиков брестского "Динамо". Называют его Артемом Владимировичем. Фанаты других команд вспоминают его прошлое, смену гражданства. Но уже не так остро. Для журналистов Милевский — настоящая находка, умеет интересно рассказывать. По мнению специалистов, для уровня чемпионата Беларуси и его 35 лет — это топ-игрок, который своим мастерством может решить судьбу матча или эпизода.

Александр Хацкевич более двух сезонов тренировал киевское "Динамо". Какое отношение к нему на родине?

— Если брать его работу с национальной командой в 2014-2016 годах — это один из последних тренеров, который имел харизму, на доступном языке объяснял игру сборной. Контакт с прессой и болельщиками был хороший. Когда Александра Николаевича убрали, то большинство его поддерживали. Следили за работой в Киеве и тем, что он показывает сейчас в Волгограде.