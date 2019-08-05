Соперник "Динамо" сменил тренера и перешел на новую схему игры

Сегодня киевское "Динамо" стартует в Лиге чемпионов. На выезде столичная команда сыграет с бельгийским "Брюгге", второй командой страны по итогам прошлого сезона.

Летом "Брюгге" сменил тренера. Вместо хорвата Ивана Леко команду возглавил Филипп Клеман, 45 лет, действующий чемпион Бельгии с "Генком".

Соперник "Динамо" летом потерял трех лидеров. Бразильский форвард Уэсли перебрался в английскую "Астон Виллу" за 750 млн грн. Центрального защитника Стефано Денсвила продали в итальянскую "Болонью" за 18 млн грн. А перед самыми матчами против "Динамо" полузащитник Арно Груневельд перебрался в английский "Бормут" за 450 млн грн.

Клеман начал перестройку игры команды. Предыдущий тренер "Брюгге" играл по схеме с тремя центральными защитниками, поэтому сейчас команда располагается на поле в варианте 1-4-3-3. На позиции левого защитника действует украинец Эдуард Соболь.

В первых двух турах чемпионата Бельгии "Брюгге" одержал две победы. Сначала в гостях обыграли "Беверен" - 3:1, а 1 августа дома разобрались с "Сент-Трюйден" - 6:0.

Лидер "Брюгге" - центральный полузащитник 26-летний Ганс Ванакен. Он ведет игру команды. Лучший нападающий - Давид Окереке, 22 года. Он был куплен в итальянской "Специи" на замену Уэсли. Главная задача "Динамо" - нейтрализовать этих футболистов. Если это удастся, у "Брюгге" начнутся проблемы.

Команда Клемана атакует большими силами с приобщением защитников. Такая игра позволяет сопернику проведение контратак. "Беверен" в матче первого тура умело пользовался этим.

"Динамо" отправилась в Бельгию вчера. Травмированных нет. Денис Попов, Георгий Цитаишвили, Николай Шапаренко и Микаэль Дуелунд остались в Киеве по решению тренера. В составе делегации новичок команды 24-летний Жерсон Родригес. Он футболист сборной Люксембурга. Был одним из лучших в домашнем матче отбора к Евро-2020 против Украины 25 марта. Хотя и забил решающий мяч в свои ворота. Сильный индивидуально, лучше всего чувствует себя на фланге нападения, но может сыграть и в центре атаки. До "Динамо" играл за японский клуб "Джубило Ивата". Переезд в Киев обошелся украинскому клубу в 60 млн грн, контракт подписан на пять сезонов.

Футбол. Чемпионат Украины 2019/20. Премьер-лига. Первый этап

Результаты матчей второго тура

"Шахтер", Донецк - "Карпаты", Львов - 3:0; "Львов" - "Динамо" Киев - 0:3; "Мариуполь", Донетчина - "Александрия", Кировоградщина - 2:1; "Десна", Чернигов - "Ворскла", Полтава - 2:0; "Олимпик", Донецк - "Колос", Ковалевка, Васильковский район Киевская область - 0:1; "Заря" Луганск - "Днепр-1" - 1:1

Третий тур

10 августа, суббота

17:00 "Динамо" - "Шахтер". ТВ: "2+2"

19:30 "Александрия" - "Олимпик". ТВ: "Футбол 2"

19:30 "Ворскла" - "Львов". ТВ: "Футбол 1"

11 августа, воскресенье

17:00 "Днепр-1" - "Десна". ТВ: Униан

17:00 "Колос" - "Заря". ТВ: "Футбол 1"

19:30 "Карпаты" - "Мариуполь". ТВ: Униан

Лига чемпионов 2019/20

Третий, предпоследний, квалификационный раунд. Первый матч

6 августа, вторник

"Брюгге", Бельгия - "Динамо", Киев, Украина

21:30, здесь и далее время - киевское. Брюгге. Стадион "Ян Брейдель", рассчитанный на 29 042 зрителя. Прогноз погоды: +21°C

Судья Хавьер Эстрада Фернандес, 43 года, Испания

ТВ: "2+2"

Текстовая трансляция: gazeta.ua

Лига Европы 2019/20

Третий, предпоследний, квалификационный раунд. Первые матчи

8 августа, четверг

20:00 "Мариуполь", Украина - АЗ, "Алкмаар", Нидерланды. ТВ: "Футбол 1"

20:30 ЦСКА, София, Болгария - "Заря", Луганск, Украина. ТВ: Униан