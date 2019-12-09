Скрипник переиграл Михайличенко

Луганская "Заря" обыграла на выезде киевское "Динамо" и вышла на второе место в чемпионате Украины. Поединок проиграл тренерский штаб "Динамо" во главе с 56-летним Алексеем Михайличенко. Хозяева оказались не готовы к прессингу соперника в начале матча. "Заря" забила на 6-й мин. поединка. Имела моменты, чтобы увеличить его. "Динамо" действовало просто - через навесные передачи, но это позволило сравнять счет в первом тайме.

Во втором решающим стало удаление "динамовского" защитника Тамаша Кадара на 52-й минуте. Киевляне не успели провести замену и укрепить оборону, пропустив решающий гол. В меньшинстве "Динамо" провело несколько острых атак, чтобы сравнять счет, но "Заря" действовала быстрее и интереснее, подтвердив квалификацию своего главного тренера, 50-летнего Виктора Скрипника.

Футбол. Чемпионат Украины. Премьер-лига. Первый этап

Результаты матчей

17-го тура

"Динамо" Киев - "Заря" Луганск - 1:2; "Шахтер", Донецк - "Олимпик", Донецк - 3:0; "Александрия", Кировоградщина - "Ворскла" Полтава - 3:0; "Колос", Ковалевка, Васильковский район, Киевская область - "Днепр" - 4:0; "Карпаты", Львов - "Десна", Чернигов - 2:6; "Мариуполь", Донецкая область - "Львов" - 0:0

18-й тур

14 декабря, суббота

14:00 "Львов" - "Колос" ТВ: "Футбол 2"

17:00 "Заря" - "Шахтер" ТВ: "2+2"

19:30 "Олимпик" - "Мариуполь" ТВ: "Футбол 2"

15 декабря, воскресенье

14:00 "Десна" - "Динамо" ТВ: "2+2"

14:00 "Ворскла" - "Карпаты" ТВ: "Футбол 1"

17:00 "Днепр" - "Александрия" ТВ: УНИАН

Лига чемпионов 2019/20. Групповой турнир

Шестой тур

Группа "С"

11 декабря, среда

"Шахтер", Донецк, Украина - "Аталанта", Бергамо, Италия

19:55, здесь и дальше время - киевское. Харьков. Стадион "Металлист", рассчитанный на 40 003 зрителя. Прогноз погоды: +4°С

ТВ: "Футбол 2"

Текстовая трансляция: gazeta.ua

19:55 "Динамо", Загреб, Хорватия - "Манчестер Сити". ТВ: "Футбол 1"

Турнирная таблица после пяти туров:

1. "Манчестер Сити" - 11 очков.

2. "Шахтер" - 6.

3. "Динамо" - 5.

4. "Аталанта" - 4.

Лига Европы 2019/20. Групповой турнир

Шестой тур

Группа "В"

12 декабря, четверг

19:55 "Динамо", Киев, Украина - "Лугано", Швейцария ТВ: "Футбол 1"

Текстовая трансляция: gazeta.ua

19:55 "Копенгаген", Дания - "Мальме", Швеция

Турнирная таблица после пяти туров:

1. "Копенгаген" - 9 очков.

2. "Мальме" - 8.

3. "Динамо" - 6.

4. "Лугано" - 2.

Группа "І"

22:00 "Гент", Бельгия" - "Александрия", Украина. ТВ: " Футбол 1"

22:00 "Вольфсбург", Германия - "Сент-Этьен", Франция

Турнирная таблица после пяти туров:

1. "Гент" - 9 очков.

2. "Вольфсбург" - 8.

3. "Сент-Этьен" - 4.

4. "Александрия" - 3.

Как сыграли последние матчи ближайшие соперники украинских команд в еврокубках

Чемпионат Италии. "Аталанта" - "Верона" - 3:2, один из мячей за "Аталанту" забил украинец Руслан Малиновский. После 15 туров соперник "Шахтера" занимает шестое место

Чемпионат Швейцарии. "Лугано" - "Серветт" - 1:0. После 17 туров соперник "Динамо" занимает шестое место

Чемпионат Бельгии. "Гент" - "Зюлте-Варегем" - 2:0. После 18 туров соперник "Александрии" занимает второе место