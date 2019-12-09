Скрипник переиграл Михайличенко

Луганская "Заря" обыграла на выезде киевское "Динамо" и вышла на второе место в чемпионате Украины. Поединок проиграл тренерский штаб "Динамо" во главе с 56-летним Алексеем Михайличенко. Хозяева оказались не готовы к прессингу соперника в начале матча. "Заря" забила на 6-й мин. поединка. Имела моменты, чтобы увеличить его. "Динамо" действовало просто - через навесные передачи, но это позволило сравнять счет в первом тайме.
Во втором решающим стало удаление "динамовского" защитника Тамаша Кадара на 52-й минуте. Киевляне не успели провести замену и укрепить оборону, пропустив решающий гол. В меньшинстве "Динамо" провело несколько острых атак, чтобы сравнять счет, но "Заря" действовала быстрее и интереснее, подтвердив квалификацию своего главного тренера, 50-летнего Виктора Скрипника.
Футбол. Чемпионат Украины. Премьер-лига. Первый этап
Результаты матчей
17-го тура
"Динамо" Киев - "Заря" Луганск - 1:2; "Шахтер", Донецк - "Олимпик", Донецк - 3:0; "Александрия", Кировоградщина - "Ворскла" Полтава - 3:0; "Колос", Ковалевка, Васильковский район, Киевская область - "Днепр" - 4:0; "Карпаты", Львов - "Десна", Чернигов - 2:6; "Мариуполь", Донецкая область - "Львов" - 0:0
18-й тур
14 декабря, суббота
14:00 "Львов" - "Колос" ТВ: "Футбол 2"
17:00 "Заря" - "Шахтер" ТВ: "2+2"
19:30 "Олимпик" - "Мариуполь" ТВ: "Футбол 2"
15 декабря, воскресенье
14:00 "Десна" - "Динамо" ТВ: "2+2"
14:00 "Ворскла" - "Карпаты" ТВ: "Футбол 1"
17:00 "Днепр" - "Александрия" ТВ: УНИАН
Лига чемпионов 2019/20. Групповой турнир
Шестой тур
Группа "С"
11 декабря, среда
"Шахтер", Донецк, Украина - "Аталанта", Бергамо, Италия
19:55, здесь и дальше время - киевское. Харьков. Стадион "Металлист", рассчитанный на 40 003 зрителя. Прогноз погоды: +4°С
ТВ: "Футбол 2"
Текстовая трансляция: gazeta.ua
19:55 "Динамо", Загреб, Хорватия - "Манчестер Сити". ТВ: "Футбол 1"
Турнирная таблица после пяти туров:
1. "Манчестер Сити" - 11 очков.
2. "Шахтер" - 6.
3. "Динамо" - 5.
4. "Аталанта" - 4.
Лига Европы 2019/20. Групповой турнир
Шестой тур
Группа "В"
12 декабря, четверг
19:55 "Динамо", Киев, Украина - "Лугано", Швейцария ТВ: "Футбол 1"
Текстовая трансляция: gazeta.ua
19:55 "Копенгаген", Дания - "Мальме", Швеция
Турнирная таблица после пяти туров:
1. "Копенгаген" - 9 очков.
2. "Мальме" - 8.
3. "Динамо" - 6.
4. "Лугано" - 2.
Группа "І"
22:00 "Гент", Бельгия" - "Александрия", Украина. ТВ: " Футбол 1"
22:00 "Вольфсбург", Германия - "Сент-Этьен", Франция
Турнирная таблица после пяти туров:
1. "Гент" - 9 очков.
2. "Вольфсбург" - 8.
3. "Сент-Этьен" - 4.
4. "Александрия" - 3.
Как сыграли последние матчи ближайшие соперники украинских команд в еврокубках
Чемпионат Италии. "Аталанта" - "Верона" - 3:2, один из мячей за "Аталанту" забил украинец Руслан Малиновский. После 15 туров соперник "Шахтера" занимает шестое место
Чемпионат Швейцарии. "Лугано" - "Серветт" - 1:0. После 17 туров соперник "Динамо" занимает шестое место
Чемпионат Бельгии. "Гент" - "Зюлте-Варегем" - 2:0. После 18 туров соперник "Александрии" занимает второе место
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