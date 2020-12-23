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четверг, 24 декабря 2020 00:00

Сауль Альварес подтвердил статус сильнейшего боксера мира

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Мексиканец 30-летний Сауль Канело Альварес 20 декабря победил лучшего боксера суперсреднего веса, ровесника из Великобритании Каллума Смита и завоевал два чемпионских титула. Бой прошел в Сан-Антонио, США. Альварес утвердился на позиции лидера "паунда" — лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории.

Бой должен был стать для Канело едва ли не самым большим испытанием в карьере и в котором многие прогнозировали ему проблемы. Но неожиданно стал для него легким — из разряда тех, которые записывают в боксерское наследие. Альварес не дал никому усомниться, кто на сегодняшний день лучший в мире.

Мексиканец становился чемпионом мира в четырех весовых категориях. Первый титул получил почти 10 лет тому назад — в марте 2011‑го. У него лишь одно поражение в карьере — против одного из лучших боксеров мира всех времен, американца Флойда Мейвезера-младшего в сентябре 2013‑го. Тогда Альваресу было 23, мексиканец был еще далеко не той совершенной "машиной", какой является сейчас.

Канело много лет побеждает лучших, делает это в разных весовых категориях. В предыдущих двух боях он прошел обладателей титулов в средней и полутяжелой весовой категории. На этот раз непринужденно одолел сильнейшего соперника из суперсредней, непобедимого и на пике формы и возраста.

- Я счастлив вернуться и победить более сильного чем я соперника, — говорит Канело. - Доказал, что я - лучший боксер в мире. Хочу объединить пояса, новых вызовов. Это моя цель.

Среди потенциальных соперников в суперсреднем весе — непобедимый британец 31-летний Билли Джо Сондерс, обладатель титула Всемирной боксерской организации, чемпион мира по этой версии в двух весовых категориях. На сегодняшний день он едва ли не единственный, кто может дать реальный бой мексиканцу в средней и суперсредней категориях. Сондерс техничен, разноплановый, быстрый, искусный, хорошо двигается и значительно больше Канело. Бой между ними планировался на март, но из-за пандемии его отменили.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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