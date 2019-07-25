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пятница, 26 июля 2019 00:25

"Шахтер" победит "Динамо" с минимальным счетом

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Считаю матч Суперкубком - как разогрев перед сезоном. "Динамо" находится немного в другом положении, чем "Шахтер". Киевлянам через 10 дней нужно играть в квалификации Лиги чемпионов. Поэтому динамовцы должны находиться уже сейчас в хорошей игровой форме.

Каждому тренеру хочется начать свой путь в новой команде с победы. Это придает уверенности в работе. В первой своей игре во главе "Шахтера" бывший тренер команды Паулу Фонсека проиграл Суперкубок Украины, но затем трижды подряд становился чемпионом. Для Луиша Каштру возможный проигрыш 28 июля не станет большой проблемой, так как главный ориентир - Лига чемпионов.

У "Динамо" большие кадровые проблемы. Цыганков только начинает подготовку к сезону. Испанский форвард Соль вновь получил травму. Есть другие игроки, которые имеют проблемы со здоровьем. Вербич пропустил определенное время.

Потеря Цыганкова станет болезненной для динамовцев. 21-летний полузащитник сегодня - лидер команды. А вот играть без Соля уже привыкли.

В общем, если в команде много травмированных, стоит задуматься над правильностью тренировочного процесса.

Нормальным считается, если в команде 10 процентов травмированных игроков. Футбол - контактный вид спорта, поэтому здесь без травм не обойтись. Игроки имеют чрезмерные нагрузки, их организм не выдерживает. Стоит задуматься над методологией тренировок. По моему мнению, успешные команды - стабильные. В свое время у Лобановского, Луческу была очень короткая обойма игроков, 14-15 в сезон. Все это очень важно для сыгранности. "Реал" трижды подряд выиграл Лигу чемпионов фактически одним составом. У "Ливерпуля" нагрузка падает на одних и тех же игроков. Здесь важен тренерский опыт, понимание правильной подготовки команды к сезону.

Летом в "Шахтере" сменился тренер. По кадрам - все остались на местах.

Прошлый сезон по очным матчам показал, что "Динамо" и "Шахтер" примерно равные команды. В игре динамовцы выглядели симпатичнее.

Не стоит ждать того, что динамовцы будут обороняться, а горняки больше владеть инициативой. Последние матчи показали, что "Динамо" способно прессинговать "Шахтер". Часто дончане не знали, что с этим делать. Но "Шахтер" будет действовать раскованнее, потому что у соперника вскоре - Лига чемпионов. Поэтому, прогнозирую, команда Каштру победит с минимальным счетом.

Футбол. Суперкубок Украины

28 июля, воскресенье

"Шахтер", Донецк - "Динамо" Киев

21.00, Одесса. Стадион "Черноморец", рассчитанный на 34 164 зрителя. Прогноз погоды: +25°C

Судья: Виталий Романов, 39 лет, Днепр

ТВ: "Украина"

Текстовая трансляция: gazeta.ua

Футбол. Календарь первой части сезона 2019/20

Премьер-лига

Первый тур

28 июля, воскресенье

14.00 "Ворскла" Полтава - "Заря" Луганск ТВ: "Футбол 1/2"

30 июля, вторник

19.00 "Десна", Чернигов - "Львов" ТВ: "Униан"

19.00 "Колос", Ковалевка, Киевщина - "Мариуполь", Донецкая обл.

ТВ: "Футбол 1/2"

31 июля, среда

19.00 "Днепр-1" - "Олимпик", Донецк

ТВ: "2+2"/"Униан"

19.00 "Александрия", Кировоградщина - "Шахтер", Донецк ТВ: "Футбол 1/2"

19.30 "Карпаты", Львов - "Динамо" Киев

ТВ: "Футбол 1/2"

Второй тур

3 августа, суббота

17.00 "Мариуполь" - "Александрия"

19.30 "Львов" - "Динамо"

19.30 "Десна" - "Ворскла"

4 августа, воскресенье

17.00 "Олимпик" - "Колос"

19.30 "Заря" - "Днепр-1"

19.30 "Шахтер" - "Карпаты"

Третий тур

10 августа, суббота - здесь и далее указан базовый день тура, время начала матча будет определено по ходу турнира

"Динамо" - "Шахтер"

"Карпаты" - "Мариуполь"

"Александрия" - "Олимпик"

"Колос" - "Заря"

"Днепр-1" - "Десна"

"Ворскла" - "Львов"

Четвертый тур

17 августа, суббота

"Ворскла" - "Днепр-1"

"Десна" - "Колос"

"Заря" - "Александрия"

"Олимпик" - "Карпаты"

"Мариуполь" - "Динамо"

"Львов" - "Шахтер"

Пятый тур

24 августа, суббота

"Шахтер" - "Мариуполь"

"Динамо" - "Олимпик"

"Карпаты" - "Заря"

"Александрия" - "Десна"

"Колос" - "Ворскла"

"Днепр-1" - "Львов"

Шестой тур

31 августа, суббота

"Днепр-1" - "Колос"

"Ворскла" - "Александрия"

"Десна" - "Карпаты"

"Заря" - "Динамо"

"Олимпик" - "Шахтер"

"Львов" - "Мариуполь"

Седьмой тур

14 сентября, суббота

"Мариуполь" - "Олимпик"

"Шахтер" - "Заря"

"Динамо" - "Десна"

"Карпаты" - "Ворскла"

"Александрия" - "Днепр-1"

"Колос" - "Львов"

Восьмой тур

21 сентября, суббота

"Колос" - "Александрия"

"Днепр-1" - "Карпаты"

"Ворскла" - "Динамо"

"Десна" - "Шахтер"

"Заря" - "Мариуполь"

"Львов" - "Олимпик"

Девятый тур

28 сентября, суббота

"Олимпик" - "Заря"

"Мариуполь" - "Десна"

"Шахтер" - "Ворскла"

"Динамо" - "Днепр-1"

"Карпаты" - "Колос"

"Александрия" - "Львов"

Десятый тур

5 октября, суббота

"Александрия" - "Карпаты"

"Колос" - "Динамо"

"Днепр-1" - "Шахтер"

"Ворскла" - "Мариуполь"

"Десна" - "Олимпик"

"Львов" - "Заря"

Одиннадцатый тур

19 октября, суббота

"Заря" - "Десна"

"Олимпик" - "Ворскла"

"Мариуполь" - "Днепр-1"

"Шахтер" - "Колос"

"Динамо" - "Александрия"

"Карпаты" - "Львов"

Двенадцатый тур

26 октября, суббота

"Динамо" - "Карпаты"

"Шахтер" - "Александрия"

"Мариуполь" - "Колос"

"Олимпик" - "Днепр-1"

"Заря" - "Ворскла"

"Львов" - "Десна"

Тринадцатый тур

2 ноября, суббота

"Ворскла" - "Десна"

"Днепр-1" - "Заря"

"Колос" - "Олимпик"

"Александрия" - "Мариуполь"

"Карпаты" - "Шахтер"

"Динамо" - "Львов"

Четырнадцатый тур

9 ноября, суббота

"Шахтер" - "Динамо"

"Мариуполь" - "Карпаты"

"Олимпик" - "Александрия"

"Заря" - "Колос"

"Десна" - "Днепр-1"

"Львов" - "Ворскла"

Пятнадцатый тур

23 ноября, суббота

"Днепр-1" - "Ворскла"

"Колос" - "Десна"

"Александрия" - "Заря"

"Карпаты" - "Олимпик"

"Динамо" - "Мариуполь"

"Шахтер" - "Львов"

Шестнадцатый тур

30 ноября, суббота

"Мариуполь" - "Шахтер"

"Олимпик" - "Динамо"

"Заря" - "Карпаты"

"Десна" - "Александрия"

"Ворскла" - "Колос"

"Львов" - "Днепр-1"

Семнадцатый тур

7 декабря суббота

"Колос" - "Днепр-1"

"Александрия" - "Ворскла"

"Карпаты" - "Десна"

"Динамо" - "Заря"

"Шахтер" - "Олимпик"

"Мариуполь" - "Львов"

Восемнадцатый тур

14 грудня, суббота

"Олимпик" - "Мариуполь"

"Заря" - "Шахтер"

"Десна" - "Динамо"

"Ворскла" - "Карпаты"

"Днепр-1" - "Александрия"

"Львов" - "Колос"

Кубок Украины

25 сентября, среда - 1/16 финала

30 октября, среда - 1/8 финала

Лига чемпионов - матчи по вторникам и средам

Третий, предпоследний, квалификационный раунд стартует "Динамо"

6/7 августа, первый матч. "Брюгге" - "Динамо

13 августа, ответный матч. "Динамо" - "Брюгге"

Четвертый, последний, квалификационный раунд

5 августа, понедельник - жеребьевка

Первые матчи - 20/21 августа

Повторные матчи - 27/28 августа

Групповой турнир - стартует "Шахтер"

Жеребьевка - 29 августа, четверг

Первый тур - 17/18 сентября

Второй тур - 1/2 октября

Третий тур - 22/23 октября

Четвертый тур - 5/6 ноября

Пятый тур - 26/27 ноября

Шестой тур - 10/11 декабря

Жеребьевка 1/8 финала - 16 декабря, понедельник

Лига Европы - матчи по четвергам

Второй квалификационный раунд

25 июля, первый матч. "Будучност", Подгорица, Черногория - "Заря"

1 августа, ответный матч. "Заря" - "Будучност"

Третий, предпоследний, квалификационный раунд стартует "Мариуполь"

Первые матчи - 8 августа

Повторные матчи - 15 августа

Четвертый, последний, квалификационный раунд

5 августа, понедельник - жеребьевка

Первые матчи - 22 августа

Повторные матчи - 29 августа

Групповой турнир - стартует "Александрия"

Жеребьевка - 30 августа, пятница

Первый тур - 19 сентября

Второй тур - 3 октября

Третий тур - 24 октября

Четвертый тур - 7 ноября

Пятый тур - 28 апреля

Шестой тур - 12 декабря

Жеребьевка 1/16 финала - 16 декабря, понедельник

Матчи национальной команды Украины в отборе к Евро 2020

7 сентября, суббота

Литва - Украина

11 октября, пятница

Украина - Литва

14 октября, понедельник

Украина - Португалия

17 ноября, воскресенье

Сербия - Украина

Товарищеский матч

14 ноября, четверг

Украина - Эстония

Матчи молодежной сборной Украины в отборе к Евро 2021

6 сентября, пятница

Украина - Финляндия

10 сентября, вторник

Украина - Мальта

10 октября, четверг

Румыния - Украина

15 ноября, пятница

Украина – Дания

Автор: Олег ФЕДОРЧУК, футбольный тренер
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