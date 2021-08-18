"Шахтер" победил "Монако" во Франции

Донецкий "Шахтер" выиграл у французского "Монако" выездной матч последнего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу - 1:0. Единственный мяч на 19-й минуте забил Педриньйо.

- "Шахтер" прекрасно начал игру. В первые 20 минут думалось, что проблем не будет, - говорит бывший нападающий команды Виктор Грачев, 64 года. - Гости хорошо действовали в отборе, демонстрировали неплохую технику и держали мяч. Затем "Монако" пришло в себя и 70 минут оказывал давление на ворота соперника. У дончан не было игрока, который разогнал бы опасные контратаки. После ухода Тайсона в клубе некому стремительно выбегать вперед. Ни Соломон, ни Тете с этой ролью пока не справляются.

Летом "Шахтер" возглавил новый тренер - итальянец Роберто Де Дзерби. Как идет процесс перестройки команды?

- Раньше, когда "Шахтер" рано открывал счет, команда обязательно пропускала в ответ. И только тогда дончане бежали забивать второй раз. Во втором тайме я уже увидел настоящую итальянскую команду - надежную в обороне. Центральные защитники Марлон и Витао показали почти образцовую игру. Надежно сыграл голкипер Трубин. А главное, не стало расхлябанности, которая еще недавно была присуща команде.

Понравился прогресс автора забитого мяча Педриньйо. Сильный индивидуально.

Ответный матч состоится 25 августа в Харькове. Правило выездного гола с этого сезона не действует. Каким может быть сценарий в ближайшую среду?

- "Шахтеру" придется нелегко. Последние 70 минут поединка придали уверенность сопернику. Тренер "Монако" Нико Ковач увидел, где можно нажать на "Шахтер". Однако и вице-чемпион Украины у себя на поле не будет отбиваться весь матч. Думаю, в Харькове будет результативная ничья и "Шахтер" выйдет в групповой турнир.