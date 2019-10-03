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пятница, 04 октября 2019 00:40

"Шахтер" победил "Аталанту" благодаря опыту

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Во втором туре группового турнира Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил на выезде итальянскую "Аталанту" - 2:1. Не стоит искать справедливости в футболе. Главный показатель - счет на табло. Каждая команда получает тот счет, который заслужила в конкретном матче. Поэтому не стал бы говорить, что "Шахтеру" повезло в игре против "Аталанты". Если победили, значит заслужили этот результат.

Ничейный результат был бы не худший для "Аталанты", но итальянцы захотели большего. Начали снимать игроков защитного амплуа и выпускать футболистов, ориентированных на атаку. Наверное, тренер Джанпьеро Гасперини преувеличил возможности собственных игроков или потерял управление игрой. Потому что в течение большей части времени хозяева преобладали над донецкой командой.

Игроки "Шахтера" провели сильный матч. Думаю, что для них это одна из лучших игр за последнее время. Обычно посредственные матчи в еврокубках они проводят как раз в гостях. Замены усилили и освежили игру. Важно, как команда отреагировала на пропущенный мяч. Футболисты мобилизовались и сразу отыгрались. Не было паники. Команда понимала, что может оказаться в состоянии догоняющего. Это не стало трагедией. Игроки "Шахтера" быстрее соперника. Особенно это было уязвимо для центральных защитников "Аталанты".

Дончане победили, играя вторым номером. Обычно клуб говорит об общей философии игры первым номером. Но смогли подстроиться под соперника и взять нужный результат. Любая команда, которая умеет меняться, сильнее той, которая может играть только в свой футбол.

Матч против "Шахтера" показал, почему Малиновский так мало выступает за "Аталанту". Руслан пока не нашел своего места в команде. "Аталанта" действует через фланги. Малиновский - игрок немного другого формата, который любит и умеет работать с мячом в середине поля. Это иногда приводит к ошибкам и потерям, которые возвращаются контратаками на собственные ворота. В конце игры структура "Аталанты" совсем расклеилась. Это позволило дончанам забить решающий мяч.

Опыт - это наши ошибки. "Аталанта" впервые играет в Лиге чемпионов. В свое время нынешнему тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу нужно было проиграть три финала, чтобы выиграть еврокубок. Без этого невозможно стать сильным и выигрывать матчи в конце игры. В "Шахтере" собраны опытные футболисты, имеющие опыт подобных матчей - Степаненко, Пятов, Тайсон. Лига чемпионов - это турнир зрелых, сложившихся игроков. Это нужно воспринимать.

Теперь матчи против "Динамо" Загреб фактически становятся противостоянием за второе место в группе. Интересно будет наблюдать за ними, потому что это разные концепции развития клуба. Если "Шахтер" имеет опытных игроков, которым готов платить хорошие зарплаты, то загребцы работают на развитие и продажу футболистов.

В этом хорваты успешны. Удачные результаты в Лиге чемпионов только придадут стоимости и интереса от других клубов. Поэтому хорваты выкладываться по максимуму. Больше очков в спаренных матчах возьмет тот, кто выстроит правильную тактику на игру.

Футбол. Лига чемпионов. Групповой турнир. Второй тур

Группа "С"

"Аталанта", Бергамо, Италия - "Шахтер", Донецк, Украина - 1:2 (1:1).

1 октября. Милан. Стадион "Джузеппе Меацца". 26 022 зрителя, рассчитан на 80 018

Судья: Тобиас Штилер, Германия

"Аталанта": Голлини - Толой, Паломино, Мазьелло (Муриель, 68) - Хатебур (Госенс, 57), Де Роон, Пашалич, Кастано - Гомес-к - Иличич (Малиновский, 57), Сапата. Тренер: Джанпьеро Гасперини

"Шахтер": Пятов - Болбат (Додо, 90+3), Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко - Алан Патрик (Соломон, 69), Тайсон-к, Коваленко, Марлос (Коноплянка, 86) - Мораес. Тренер: Луиш Каштру, Португалия

Голы: Сапата, 28, Мораес, 41, Соломон, 90+5

На 16-й минуте Иличич не реализовал пенальти - вратарь

Предупреждение: Кривцов, 15, Степаненко, 35, Иличич, 44, Мораес, 45, Де Роон, 49, Болбат, 64, Толой, 80, Малиновский, 90+2

"Манчестер Сити" - "Динамо", Загреб, Хорватия - 2:0

Третий тур

22 октября, вторник

"Шахтер" - "Динамо"

"Манчестер Сити" - "Аталанта"

Автор: Олег ФЕДОРЧУК, футбольный тренер
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