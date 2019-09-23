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вторник, 24 сентября 2019 06:26

"Шахтер" играл не на результат, а хотел понравиться

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"Шахтер" выбрал не совсем правильную стратегию противодействия "Манчестер Сити". Подопечные Гвардиолы — одна из сильнейших команд мира. Создавалось впечатление, что "горняки" хотели понравиться "МС", показать собственный класс.

Таскаться в контроле мяча, индивидуальном мастерстве было трудно. Гости просто приближались к воротам Пятова. Я так и не понимал, благодаря чему команда Каштру могла рассчитывать на положительный результат. Учитывая уровень соперника, нужно было придумывать нечто особенное, а не просто играть в свой привычный футбол. Только игра вратаря Пятова позволила не проиграть с большим счетом. А так — 0:3.

Подопечные Гвардиолы лучше работают с мячом, быстрее отдают передачи. Так играть "Шахтер" пока не может. Только на скорости и креативе Тайсона было трудно рассчитывать на большое количество моментов у ворот Эдерсона. Гости использовали тактику мелкого фола, чтобы сдержать быстрые выходы из обороны.

Не понял выхода Коноплянки на левый фланг. Там дончане благодаря Тайсону и Исмаили и так были активны. Вышел еще один игрок, и футболисты начали мешать друг другу. При том, что в середине поля начались разрывы между линиями. Защита выглядела неубедительно. Возможно, проблема в том, что для тренера "Шахтера" Каштру это первый опыт выступления на уровне Лиги чемпионов.

Чувствовалось, что для "Динамо" матч против "Мальме" важен.

Отсюда — много робких действий, отсутствие уверенности в себе, эмоций. Футболисты вышли на поле сражаться за победу. Для того, чтобы иметь уверенность в собственных силах, нужно провести хоть несколько удачных матчей (уже в воскресенье "Динамо" победило в Полтаве — 5:0. — ГПУ). Сейчас "Динамо" находится в ситуации, когда отступать уже некуда. Отсюда эмоциональная перегрузка. Эмоции Алексея Михайличенко после игры (тренер не сдержал слез. — ГПУ) только подтвердили это. Было бы несправедливо, если бы динамовцы не смогли победить соперника.

Киевляне имели более сильных индивидуально игроков, соперник — довольно возрастная команда. Следствие — преимущество "Динамо" по ходу матча. Подопечным Михайличенко дальше будет проще. В центре поля появилась компактность. Стали лучшими фланги. Единственное — не понравилась игра Жерсона Родригеса на острие. Впечатление, что он не совсем центрфорвард. Игрок из Люксембурга уходит на фланг или в глубину поля в поисках мяча, а не на острие атаки. Возможно, не такая надежная была пара центральных защитников Шабанов — Кадар. Оба футболиста левоногие, это проблема.

"Динамо" обязано играть лучше. Сумма класса футболистов преобладает сегодняшнюю игру команды. Тренерский штаб переоценил свои возможности, стал играть сложные 1-4-1-4-1. Затем они сделали шаг назад, 1-4-2-3-1, и все вернулось на свои места. "Динамо" не хватает лидера на поле, который бы вел команду в сложный момент. При всем уважении к капитану Сидорчуку он так и не смог набрать форму, которая была у него до травмы. Других игроков с лидерскими качествами просто не имеет. Тренер работает до игры, а во время матча на первое место должны выходить лидерские качества игроков.

Футбол. Чемпионат Украины 2019/20. Премьер-лига

Результаты матчей восьмого тура

"Десна", Чернигов — "Шахтер", Донецк — 0:1;" Ворскла", Полтава — "Динамо", Киев — 0:5;" Днепр-1 " — "Карпаты", Львов — 2:0;" Львов " — "Олимпик", Донецк — 0:1; "Заря", Луганск - "Мариуполь", Донетчина — 0:0; "Колос", Ковалевка, Васильковский район, Киевщина — "Александрия", Кировоградщина — 1: 1

Перенесенный матч четвертого тура

25 сентября, среда

17.00 "Мариуполь" — "Динамо" ТВ: "Футбол 1"

Девятый тур

27 сентября, пятница

19.00 "Шахтер" — "Ворскла" ТВ: "Футбол 1"

28 сентября, суббота

17.00 "Карпаты" — "Колос" ТВ: Униан

19.30 "Александрия" — "Львов" ТВ: "Футбол 2"

29 сентября, воскресенье

14.00 "Мариуполь" — "Десна" ТВ: "Футбол 1"

17.00 "Динамо" — "Днепр" ТВ: "2+2"

19.30 "Олимпик" — "Заря" ТВ: "Футбол 1"

Лига Европы 2019/20. Групповой турнир

Группа "В"

Первый тур

"Динамо", Киев, Украина — "Мальме", Швеция — 1:0; "Копенгаген", Дания — "Лугано", Швейцария — 1:0

Второй тур

3 октября, четверг

"Лугано" — "Динамо"

"Мальме" — "Копенгаген"

Группа "И"

Первый тур

"Вольфсбург", Германия — "Александрия", Украина — 3:1; "Гент", Бельгия — "Сент-Этьен", Франция — 3:2

Второй тур

3 октября, четверг

"Александрия" — "Гент"

"Сент-Этьен" — "Вольфсбург"

Автор: Олег ФЕДОРЧУК, футбольный тренер
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