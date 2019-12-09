Россию отстранили от международных соревнований на четыре года

В понедельник, 9 декабря, в швейцарской Лозанне исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех международных соревнований на четыре года. Следовательно РФ пропустит две Олимпиады и все чемпионаты мира. Кроме того, у России заберут право проводить чемпионаты мира на своей территории.

Решение приняли единогласно.

Ранее комитет по соответствию рекомендовал лишить агентство статуса, отстранить Россию от международных стартов на четыре года, а также лишить страну права проведения крупных спортивных турниров. Все рекомендации одобрили.

Причиной наказания стало расследование по данным из базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты исследований за 2012-2015 годы. Установили — они были изменены, чтобы скрыть положительные допинг-пробы 145 российских спортсменов.

Сама Россия собирается подавать апелляцию на это решение и готовится проводить альтернативные Олимпиады.

На летней Олимпиаде-2020 и зимней 2022 российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом. Если будут побеждать, не будет исполняться гимн России. Кроме того, футбольная сборная должна пропустить отбор на Кубок мира-2022, ведь международная федерация этого вида спорта приняла кодекс ВАДА. А европейская — УЕФА — ему не подчиняется. Поэтому Санкт-Петербург примет матчи Евро-2020 и финал Лиги чемпионов-2021 — соревнования, которые организовывает УЕФА.