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четверг, 12 августа 2021 05:56

Реброва тянут в тренеры сборной

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12 августа должны назначить главного тренера сборной Украины по футболу. Наиболее вероятный кандидат на эту должность - Сергей Ребров, 47 лет.

Предварительное соглашение с ним заключили весной. Единственное условие - команду после Евро покидает Андрей Шевченко и переходит в клуб. Предложений ему не поступало. Поэтому в начале лета Ребров подписал однолетний контракт с "Аль-Айном", который представляет Объединенные Арабские Эмираты.

31 июля контракт Шевченко истек. Его не продлили. Причина - тренер не пошел на снижение зарплаты. Его отношения с руководителем украинского футбола Андреем Павелко ухудшились после двух провальных матчей в этом году - против Казахстана дома в отборе к Кубку мира-2022 (1:1) и Австрии на Евро (0:1).

Теперь Павелко приходится работать над расторжением соглашения Реброва с "Аль-Айном".

Очевидно, придется платить компенсацию. Если стороны договорятся, бывший тренер киевского "Динамо" и венгерского "Ференцвароша" станет преемником Шевченко. Нет - сборную до конца отбора на Кубок мира могут довести Алексей Михайличенко или Олег Протасов, которые работают на Павелко. Мирона Маркевича уже не рассматривают. Он обиделся за выбор в пользу Реброва и покинул Украинскую ассоциацию футбола.

Автор: Роман ШАХРАЙ
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