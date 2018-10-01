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вторник, 02 октября 2018 00:55

Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
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Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов неудачно начал новый сезон. Ошибался в матчах против "Динамо", "Хоффенхайма" и Чехии.

Спорт наивысших достижений — это, в первую очередь, конкурентная среда. Чем больше конкуренция, тем больше мотивация. Долгое время в клубе и национальной команде доминировал Александр Шовковский. Теперь его судьбу повторяет Пятов, который уже не один отборочный цикл является основным вратарем сборной Украины.

Обычно полевого игрока тренеры могут "передернуть", однако голкипера пытаются не трогать. Потому что для вратаря главное — стабильность, психологическая устойчивость, которая приобретается благодаря стабильной игровой практике.

В футболе замена вратаря по ходу сезона часто не идет на пользу команде. Ротация приводит к неуверенности. Много действий голкипер выполняет на уровне рефлексов. Поэтому должен чувствовать доверие. Показательная ситуация — с "Динамо" после завершения карьеры Шовковского. Постоянные изменения вратаря ничего хорошего не дали.

Андрей Пятов и Александр Шовковский имеют много общего. Игровой стиль, сильные и слабые стороны у них подобны. У Шовковского было больше падений. Пятов стабильнее. Однако, в отличие от "динамовца", Андрей не имел игр, где фактически сам решал судьбу противостояния, как это было у Александра в матчах со "Спартой" или за сборную против Швейцарии.

Пятову 34 года. Значительный возраст, как для футболиста, но не для вратаря. Для голкипера наилучший возраст — 30–35. Он уже имеет максимальный опыт и его физическое состояние позволяет играть в воротах. В таком возрасте спортсмен — сам себе тренер, понимает собственные недостатки и преимущества, как нужно готовиться к матчам.

Поэтому я бы не заменял Пятова. В поединке против "Черноморца" место в воротах "Шахтера" занял Алексей Шевченко. Не расцениваю это как наказание для Андрея после неудачного матча Лиги чемпионов с "Хоффенхаймом". Скорее, Паулу Фонсека дал возможность опытному голкиперу отдохнуть (в матче с "Карпатами" 28 сентября Пятов опять вышел в стартовом составе. — ГПУ)

2 октября состоится важная игра против "Лиона". Нужно, чтобы основной вратарь подошел к матчу в оптимальной психологической и физической форме.

В этом году Пятов подписал новый контракт с "горняками" до лета 2020 года. Думаю, главная причина нежелания попробовать силы за рубежом — финансовый фактор. В таком возрасте Андрей вряд ли сможет претендовать на место в ведущих клубах из топ-чемпионатов. А средняки не будут обеспечивать такую зарплату, которую он имеет в "Шахтере". Также следует учесть, что нашим вратарям трудно адаптироваться в Европе. Вспомните примеры Коваля и Бойко. Во времена СССР Дасаев был у нас звездой, а в Испании просто провалился.

За лидера "Лиона" давали 70 миллионов евро

— "Лион" — нестабильная команда, лучше играет большие матчи, чем против аутсайдеров, — говорит 27-летний Роман Синчук. Освещает чемпионат Франции для сайта sportarena.com. Говорим о сегодняшнем сопернике "Шахтера" в Лиге чемпионов. — Стиль игры — быстрый переход центра поля, большое количество вертикальных передач, сильные фланги. Контроль мяча "Лиону" особо не нужен. Схемы две — 1–4–2–3–1 и 1–4–3–3.

Лидер команды — 25-летний атакующий полузащитник Набел Фекир, воспитанник клуба. Летом "Ливерпуль" давал за него 70 миллионов евро. Мастер выполнения штрафных ударов. В клубе есть сильный вратарь Антони Лопеш.

Уже третий сезон с "Лионом" работает 52-летний Бруно Женезио. Это малоизвестный тренер, который раньше был ассистентом. Для него "Лион" — первая попытка самостоятельной работы. Опыта матчей уровня Лиги чемпионов ему может недоставать.

Сергей ТИЩЕНКО

Футбол. Чемпионат Украины 2018/19. Премьер-лига. Результаты матчей десятого тура

"Карпаты", Львов — "Шахтер", Донецк — 1:6

"Арсенал", Киев — "Динамо", Киев — 0:1

"Заря", Луганск — "Львов" — 0:0

"Десна", Чернигов — "Ворскла", Полтава — 0:2

"Олимпик", Донецк — "Александрия", Кировоградщина — 2:3

"Черноморец", Одесса — "Мариуполь", Донетчина — 0:1

Одиннадцатый тур

6 октября, суббота

14:00 "Мариуполь" — "Карпаты" ТВ: "Футбол 2"

17:00 "Александрия" — "Черноморец" ТВ: "Футбол 2"

7 октября, воскресенье

14:00 "Львов" — "Десна" ТВ: "Футбол 1"

17:00 "Динамо" — "Олимпик" ТВ: "2+2"

17:00 "Шахтер" — "Заря" ТВ: "Футбол 1"

19:30 "Ворскла" — "Заря" ТВ: "Футбол 1"

Лига чемпионов 2018/19. Групповой турнир. Второй тур

Группа "F"

"Лион", Франция — "Шахтер", Донецк, Украина

22:00, здесь и дальше время — киевское. Лион. Стадион "Стад де Люмьер". Матч пройдет без зрителей. Прогноз погоды: +12°С

Судья: Андрис Трейманис, 33 года, Латвия

ТВ: "Футбол 1"

Текстовая трансляция: gazeta.ua

19:55 "Хоффенхайм", Германия — "Манчестер Сити", Англия. ТВ: "Футбол 2"

Лига Европы 2018/19. Групповой турнир. Второй тур

Группа "Е"

19:55 "Ворскла", Полтава, Украина — "Спортинг", Лиссабон, Португалия ТВ: "Футбол 1".

Текстовая трансляция: gazeta.ua

19:55 "Карабах", Азербайджан — "Арсенал", Лондон, Англия

Группа "К"

22:00 "Яблунец", Яблунец-над-Нисау, Чехия — "Динамо", Киев, Украина.

ТВ: "Футбол 2".

Текстовая трансляция: gazeta.ua

22:00 "Астана", Казахстан — "Ренн", Франция

Как сыграли ближайшие соперники украинских команд в еврокубках

Чемпионат Франции. "Лион" — "Нант" — 1:1

После восьми туров соперник "Шахтера" имеет 14 очков и занимает пятое место

Чемпионат Португалии. "Спортинг" — "Маритиму" — 2:0

После шести туров соперник "Ворсклы" имеет 13 очков и занимает четвертое место

Чемпионат Чехии. "Теплице" — "Яблунец" — 1:2

После 10 туров соперник "Динамо" имеет 16 очков и занимает шестое место

Автор: Олег ФЕДОРЧУК, футбольный тренер
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  • 2) нет, в очередной раз докажет свою психологическую устойчивость и далее будет играть на нужном уровне
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