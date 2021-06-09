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четверг, 10 июня 2021 06:21

Путем Лобановского

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1988, 9-летним, я смотрел свой первый чемпионат Европы по футболу. Стартовый матч 12 июня команда Валерия Лобановского проводила против Нидерландов. За них играл мой любимец Рууд Гуллит - лучший футболист Европы-1987, лидер итальянского "Милана".

За два года до Евро наши провели яркий Кубок мира-1986. На нем не уступили чемпионам Европы французам с Мишелем Платини и обидно "вылетели" от Бельгии в 1/8 финала.

Но голландцы в стартовом поединке Евро-1988 практически смели советскую команду с поля. Не забили чудом. В воротах СССР фейерил Ринат Дасаев, который отбивал "бомбы" от защитника Рональда Кумана. Команда Лобановского сидела в защите практически весь поединок. Однако в начале второго тайма сумела провести контратаку, которую эффектно окончил Василий Рац.

Советы победили - 1:0. По ходу турнира та команда только набирала форму. И когда в финале снова столкнулась с Нидерландами, то действовала уже с позиции силы. Только блестящий ранее Дасаев в этот раз оказался не готов к коварным ударам Гуллита и Ван Бастена, а Литовченко с Белановым свои моменты не реализовали. Последний смазал даже пенальти. Несмотря на поражение, то Евро Лобановский покидал героем.

Это была последняя большая сборная знаменитого тренера. История повернула так, что через 33 года, 13 июня, на Евро стартует Андрей Шевченко - лучший ученик Лобановского. Первый соперник - Нидерланды.

В их составе уже нет Гуллита. Но для победы нам все равно понадобится новый Рац.

Автор: Роман ШАХРАЙ
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