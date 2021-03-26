Самолеты с пассажирами столкнулись во время взлета. Более 500 погибших

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 270
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 1836
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 108
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 162
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 216
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Просмотров: 234
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 828
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 648
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 414
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 612
Фото
Все фото
3
4
22
7
4
Женщина не знала о беременности, пока не родила на полу кухни
Женщина не знала о беременности, пока не родила на полу кухни
Алабаму накрыла серия торнадо: первые подробности и кадры разрушений
Алабаму накрыла серия торнадо: первые подробности и кадры разрушений
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
В Польше установили памятник украинскому священнику
В Польше установили памятник украинскому священнику
Мощное землетрясение разрушило 65 зданий и забрало жизни 3 человек
Мощное землетрясение разрушило 65 зданий и забрало жизни 3 человек
Видео
Все видео
День Воли в Беларуси начался с салютов
День Воли в Беларуси начался с салютов
В лагере в Сирии ночью боевики подожгли палатку, где спали дети украинок
В лагере в Сирии ночью боевики подожгли палатку, где спали дети украинок
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
Папа Римский выпустил собственный альбом песен
Папа Римский выпустил собственный альбом песен
Молния попала в четырех мужчин
Молния попала в четырех мужчин
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 162
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 828
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 306
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 414
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 837
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 марта 2021
1 Просмотров: 189
Чому варто читати книжки
Нещодавно один відеоблогер сказав, що епоха книжок минула. Прийшла епоха ютюбу. А один колишній міністр сказав, що він не читає книжок. Тільки ...
суббота, 27 марта 2021 09:13

Самолеты с пассажирами столкнулись во время взлета. Более 500 погибших

  Комментировать
Самолеты с пассажирами столкнулись во время взлета. Более 500 погибших
Самолеты врезались во время взлета. Фото: pixabay.com

27 марта 1977 при взлете в аэропорту Тенерифе боинг-747 авиакомпании KLM врезался в такой же самолет компании Pan Am. В результате погибли 582 человека. Катастрофу считают одной из самых ужасных в истории гражданской авиации.

В тот день в аэропорту Лас-Пальмас, крупнейшем на Канарских островах, произошел теракт. Несмотря на отсутствие жертв, власти закрыли аэропорт и перенесла все рейсы в аэропорт в Лос-Родеос, чем значительно его перезагрузили.

Некоторые самолеты стояли даже на рулежных дорожках. Боинг-747 KLM находился ближе к порогу взлетно-посадочной полосы. После почти 14-часового ожидания аэропорт Лас-Пальмас начал принимать рейсы. Экипаж Pan Am был готов к немедленному вылету и запросил взлет, однако не смог выполнить необходимые маневры по выруливании на взлетную полосу, поскольку был блокирован б оингом KLM и заправочным автомобилем.

Следуя инструкциям диспетчеров, боинг KLM проехал в конец основной взлетной полосы и развернулся на 180 градусов, после чего остановился в ожидании дальнейших инструкций. В это же время боинг Pan Am осуществлял аналогичный маневр. Из-за густого тумана видимость на взлетной полосе составляла не более 100 м, что значительно уменьшило скорость движения Pan Am. Диспетчер башни управления воздушным движением говорил с сильным испанским акцентом, экипажи по несколько раз переспрашивали и уточняли его команды, вмешивались в разговор и перебивали друг друга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пилот-самоубийца убил себя и еще 149 человек

В результате командир боинга KLM принял команду быть готовым к взлету как разрешение на взлет и через 14 секунд на скорости 250 км/ч врезался, пытаясь взлететь, в лайнер авиакомпании Pan Am, который двигался ему навстречу. Комана, увидела огне боинга KLM за 700 м до точки соприкосновения. Он немедленно дал полный газ и попытался уйти влево со взлетной полосы на рулежные дорожки. Однако закончить маневр экипажу не удалось: от удара фюзеляж боинга Pan Am был сильно поврежден, местами образовались бреши, через которые спаслись значительное число пассажиров. Самолет KLM упал на взлетную полосу примерно в 150 м от точки столкновения. Оба загорелись.

Все 234 пассажира и 14 членов экипажа, находившихся на борту самолета KLM, погибли. С 396 человек, находившихся на борту боинга Pan Am, погибли 326 пассажиров и 9 членов экипажа. Его носовая часть пострадала меньше, что позволило спастись 61 человеку, среди которых были командир, второй пилот и бортинженер.

Несмотря на то, что голландские власти сначала отрицали вину капитана и его экипажа, в конечном счете авиакомпания KLM взяла на себя ответственность за катастрофу и выплатила пострадавшим и их семьям компенсации в размере от $58 тыс до $600 тыс. А Международная организация гражданской авиации (ИКАО) выработала единый для всех международных аэропортов стандарт диалогов экипажей с диспечер, заменив жаргонные выражения строго регламентированным набором фраз.

В США одномоторный самолет Beechcraft Bonanza упал на автомобиль, после чего вспыхнул пожар. Погибли 2 человека, а еще 2 - пострадали. Авиакатастрофа произошла в городе Пемброк-Пайнс, штат Флорида, 15 марта около 15:00 по местному времени. Самолет разбился вскоре после взлета из аэропорта Норт Перри.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самолеты с пассажирами столкнулись во время взлета. Более 500 погибших». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
марта

Самолеты с пассажирами столкнулись во время взлета. Более 500 погибших

Северная Македония стала 30-м членом НАТО

Препарат от повышенного давления стал прорывом для восстановления эрекции

Самое читаемое
&quot;Третий размер увеличила до пятого&quot;: звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
"Третий размер увеличила до пятого": звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
10
 Просмотров: 7884
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
22
 Просмотров: 7542
В Украине увеличилась цена на газ
В Украине увеличилась цена на газ Просмотров: 6516
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
5
 Просмотров: 6237
Женщин подвергали групповым изнасилованиям, а мужчин заставляли насиловать членов семьи
Женщин подвергали групповым изнасилованиям, а мужчин заставляли насиловать членов семьи Просмотров: 4716
Мир
Северная Македония стала 30-м членом НАТО
Северная Македония стала 30-м членом НАТО
 Просмотров: 243
Препарат от повышенного давления стал прорывом для восстановления эрекции
Препарат от повышенного давления стал прорывом для восстановления эрекции
 Просмотров: 1170
Организаторы "Евровидения-2021" отказали Беларуси в участии
Организаторы "Евровидения-2021" отказали Беларуси в участии Просмотров: 189
Блокировка Суэцкого канала обходится мировой торговли в почти $10 млрд ежедневно
Блокировка Суэцкого канала обходится мировой торговли в почти $10 млрд ежедневно Просмотров: 270
Байден пригласил Путина на конференцию по климату
Байден пригласил Путина на конференцию по климату Просмотров: 333
Больше всего комментируют
5
На фронте погибли четверо военных. Бой продолжается
3
В Украине нельзя больше сажать за решетку политзаключенных
3
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов
2
СБУ обыскивает организацию Медведчука - подозревают в содействии аннексии Крыма
2
Двери с Банковой принесли на телеканал Коломойского. В сети сравнили с пропагандистом Киселевым
Голосов: 120
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть