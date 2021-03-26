Самолеты с пассажирами столкнулись во время взлета. Более 500 погибших

Самолеты врезались во время взлета. Фото: pixabay.com

27 марта 1977 при взлете в аэропорту Тенерифе боинг-747 авиакомпании KLM врезался в такой же самолет компании Pan Am. В результате погибли 582 человека. Катастрофу считают одной из самых ужасных в истории гражданской авиации.

В тот день в аэропорту Лас-Пальмас, крупнейшем на Канарских островах, произошел теракт. Несмотря на отсутствие жертв, власти закрыли аэропорт и перенесла все рейсы в аэропорт в Лос-Родеос, чем значительно его перезагрузили.

Некоторые самолеты стояли даже на рулежных дорожках. Боинг-747 KLM находился ближе к порогу взлетно-посадочной полосы. После почти 14-часового ожидания аэропорт Лас-Пальмас начал принимать рейсы. Экипаж Pan Am был готов к немедленному вылету и запросил взлет, однако не смог выполнить необходимые маневры по выруливании на взлетную полосу, поскольку был блокирован б оингом KLM и заправочным автомобилем.

Следуя инструкциям диспетчеров, боинг KLM проехал в конец основной взлетной полосы и развернулся на 180 градусов, после чего остановился в ожидании дальнейших инструкций. В это же время боинг Pan Am осуществлял аналогичный маневр. Из-за густого тумана видимость на взлетной полосе составляла не более 100 м, что значительно уменьшило скорость движения Pan Am. Диспетчер башни управления воздушным движением говорил с сильным испанским акцентом, экипажи по несколько раз переспрашивали и уточняли его команды, вмешивались в разговор и перебивали друг друга.

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В результате командир боинга KLM принял команду быть готовым к взлету как разрешение на взлет и через 14 секунд на скорости 250 км/ч врезался, пытаясь взлететь, в лайнер авиакомпании Pan Am, который двигался ему навстречу. Комана, увидела огне боинга KLM за 700 м до точки соприкосновения. Он немедленно дал полный газ и попытался уйти влево со взлетной полосы на рулежные дорожки. Однако закончить маневр экипажу не удалось: от удара фюзеляж боинга Pan Am был сильно поврежден, местами образовались бреши, через которые спаслись значительное число пассажиров. Самолет KLM упал на взлетную полосу примерно в 150 м от точки столкновения. Оба загорелись.

Все 234 пассажира и 14 членов экипажа, находившихся на борту самолета KLM, погибли. С 396 человек, находившихся на борту боинга Pan Am, погибли 326 пассажиров и 9 членов экипажа. Его носовая часть пострадала меньше, что позволило спастись 61 человеку, среди которых были командир, второй пилот и бортинженер.

Несмотря на то, что голландские власти сначала отрицали вину капитана и его экипажа, в конечном счете авиакомпания KLM взяла на себя ответственность за катастрофу и выплатила пострадавшим и их семьям компенсации в размере от $58 тыс до $600 тыс. А Международная организация гражданской авиации (ИКАО) выработала единый для всех международных аэропортов стандарт диалогов экипажей с диспечер, заменив жаргонные выражения строго регламентированным набором фраз.

В США одномоторный самолет Beechcraft Bonanza упал на автомобиль, после чего вспыхнул пожар. Погибли 2 человека, а еще 2 - пострадали. Авиакатастрофа произошла в городе Пемброк-Пайнс, штат Флорида, 15 марта около 15:00 по местному времени. Самолет разбился вскоре после взлета из аэропорта Норт Перри.