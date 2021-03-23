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среда, 24 марта 2021 07:00

Пилот-самоубийца убил себя и еще 149 человек

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Пилот-самоубийца убил себя и еще 149 человек
Место, куда врезался пилот-самоубийца / Wikipedia

24 марта 2015-го второй пилот немецкого авиалайнера намеренно врезался во французские Альпы, убив себя и 149 человек на борту. Рейс 9525 авиакомпании Germanwings летел из Барселоны в Дюссельдорф.

Самолет вылетел из Барселоны в 10 утра по местному времени и достиг крейсерской высоты 11,6 км в 10:27. Вскоре после этого капитан, 34-летний Патрик Зонденхаймер, попросил второго пилота, 27-летнего Андреаса Любицу, взять на себя управление, пока оставлял кабину. Вероятно, чтобы сходить в туалет. В 10:31 самолет начал быстрое снижение и через 10 мин потерпел крушение в гористой местности на юге Франции. Кроме 2-х пилотов, на борту было еще 4-ро членов экипажа и 144 пассажира из 18 стран.

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После падения следователи выяснили, что когда капитан вышел из кабины, Любица запер дверь и не пустил того назад. На записи "черного ящика" было слышно, как Зонденхеймер отчаянно кричал на второго пилота и пытался выломать дверь кабины.

После терактов 11 сентября 2001 компания Lufthansa установила укрепленные двери кабины пилотов. После трагедии рейс Germanwings, авиакомпания требует, чтобы в кабине постоянно были 2-е членов экипажа.

Регистратор данных полетов считает, что Любица репетировал свою самоубийственную миссию во время предыдущего полета в тот же день.

Исследователи аварии также узнали, что пилот-самоубийца страдал от тяжелой депрессии и за несколько дней до катастрофы искал в интернете способы совершения самоубийства, а также информацию о безопасности дверей кабины.

В 2008-м Любицы, уроженец Германии, подростком летал на планерах, пришел в программу обучения пилотов авиакомпании Lufthansa, которой принадлежит бюджетный авиаперевозчик Germanwings. В 2009-м взял перерыв в программе, чтобы пройти курс лечения от психологических проблем, но позже был повторно принят и получил лицензию пилота в 2012-м. Начал работать в Germanwings в 2013-м. Следователи обнаружили доказательства, что за несколько месяцев до аварии Любицы посетил несколько врачей по неизвестным болезни. У него были записки, в которых говорилось о его непригодности к работе, но он скрыл информацию от Lufthansa.

Случаи самоубийств пилотов на самолетах редки. По данным The New York Times, исследование "Федерального управления гражданской авиации США" показало, что 2758 авиационных событий, задокументированных с 2003-го по 2012-й, только 8 были совершены пилотами-самоубийцами.

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Дата
24
марта

Пилот-самоубийца убил себя и еще 149 человек

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