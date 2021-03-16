Самолет упал на авто и вспыхнул: видео смертельной авиакатастрофы

В США самолет упал на автомобиль и загорелся. Два человека погибли, еще двое - в больнице. Фото: скриншот с видео

В США одномоторный самолет Beechcraft Bonanza упал на автомобиль, после чего вспыхнул пожар. Погибли 2 человека, а еще 2 - пострадали.

Авиакатастрофа произошла в городе Пемброк-Пайнс, штат Флорида, 15 марта около 15:00 по местному времени. Самолет разбился вскоре после взлета из аэропорта Норт Перри. Об этом сообщает NBC 6.

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Отмечается, что экипаж самолета погиб на месте. Водителя автомобиля и ребенка, госпитализировали в Memorial Hospital Pembroke, их состояние остается неизвестным.

"Мы услышали ужасный шум и вышли, все пылало В машине была мать со своим ребенком, и мы не знаем, что с ними произошло. Приехали спасатели и забрали их", - рассказала местная жительница Аннабель Фернандес.

Причины аварии выясняют эксперты Федерального авиационного управления США и Национального совета по безопасности на транспорте.

В США легкомоторный самолет Piper PA-24 упал на жилой дом. Погибли три человека. На месте происшествия начался пожар. Авиакатастрофа произошла в городке Лион, штат Мичиган. В результате погиб пилот, а также двое пассажиров воздушного судна. В момент аварии в доме находились 5 человек, они не пострадали.