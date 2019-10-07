"Помощником хотел бы взять испанского специалиста. Это лучшие тренеры по тактике"

53-летний Юрий Вернидуб - лучший тренер Украины 2016-го. Семь лет возглавлял штаб луганской "Зари". Прошлым летом покинул команду. Сейчас - безработный. Прошел стажировку в Испании. С января планирует вернуться к тренерству.

В 2014-м произошли события, изменившие не только страну, но и футбол. Теперь украинским клубам нужно учиться зарабатывать самим. "Заря" - одна из первых команд в Украине, которая начала удачно продавать игроков. Как вам работалось в условиях, когда каждые шесть месяцев теряли ведущих футболистов?

- Вынуждены были так жить. "Заря" переехала из Луганска в Запорожье. Расходы увеличились. Нужно арендовать стадион, базу. Президенту Евгению Геллеру было несладко. Должны были учиться зарабатывать сами. Другого выхода не было.

У "Металлиста" появились проблемы после смены собственника. В "Днепре" начались тяжелые времена. Мы понимали, что это шанс подняться, получить возможность играть в еврокубках направления. Для такого клуба, как "Заря", участие в группе Лиги Европы и призовые за матчи - хорошие финансовые поступления.

Конечно, непросто работать, когда происходят постоянные изменения в составе. Только команда сыграется, начинает давать результат, как приходится все строить по-новому. Каждому тренеру такое не понравится. От этого никуда не денешься. Такова футбольная жизнь. Должны были к этому привыкать.

В Украине хватает молодых талантливых футболистов. Не так давно сборная завоевала Кубок мира среди 20-летних. В 2009-м выиграли Евро среди 19-летних. Но во взрослый футбол молодые украинцы переходят очень трудно. В чем проблема?

- Здесь несколько факторов. Когда молодые достигают успеха, не всегда выдерживают последствия этого. Считают, что уже многого достигли в футболе и с ними стоит считаться.

К сожалению, это не так. Не следует переоценивать собственные возможности. На самом деле, молодые игроки должны работать еще больше. Одно дело - играть среди своих сверстников, а совсем другое - в профессиональных клубах, которые ставят перед собой серьезные цели. В "Динамо" и "Шахтере" главным является результат. Молодой футболист может психологически ломаться, рассчитывая на успех сразу.

Наверное, стоит искать возможность получать опыт в других командах путем аренды. Но не всегда футболисты хотят куда-то ехать. Могу это сказать на примере "Зари". Надо убеждать футболистов.

Игроки из молодежных команд "Шахтера", которых взяла "Заря" в аренду, получили хороший опыт и возможность развития карьеры. Это квалифицированные футболисты. Если они помогают клубу, то помогают и себе, получая заинтересованность сильных команд. Пример - Руслан Малиновский, который сейчас играет в Италии.

Руслан Малиновский и Андрей Лунин перешли в команды топ-чемпионатов. За них заплатили более 600 миллионов гривен. Оба были у вас в "Заре". Вы сразу почувствовали, что имеют высокий потенциал?

- Прежде всего следует говорить о характере обоих. Они прошли трудный путь, не боялись новых вызовов и много работали над собой. Даже в те моменты, когда не все складывалось хорошо. Лунин и Малиновский - это футболисты, которые сами себя сделали.

Я очень хотел, чтобы Лунин перешел в "Зарю", хотя он имел предложения от других команд. В своем первом сезоне Андрей успешно играл за "Днепр". Я чувствовал, что в этом игроке есть потенциал, он хочет развиваться, а не думает о деньгах. В нашей команде на позиции вратаря был опытный Алексей Шевченко. Но клуб сознательно делал ставку на Лунина, понимая, что из этого можно извлечь выгоду. Я очень благодарен Шевченко, который понял ситуацию. Жизнь показала, что сотрудничество Лунина с "Зарей" пошло всем на пользу. Вратарь смог себя проявить и получить контракт от "Реала", а клуб получил финансовое вознаграждение (240 млн грн. - ГПУ).

Руслан Малиновский прошел непростой путь. Это сильная личность, которая не боится проблем и трудностей. В свое время у Руслана не все получалось в молодежных командах "Шахтера". Заметил его Олег Кононов, пригласив в "Севастополь", но там Руслан много не играл.

Когда появилась возможность арендовать игрока, "Заря" этим воспользовалась. У нас он прошел становление во взрослом футболе. Когда получил тяжелую травму колена, в Бельгии мало кто верил, что сможет восстановиться. Руслан доказал, что стал от этого только сильнее. Заслужил играть в топ-чемпионате и Лиге чемпионов.

Думаю, что стоит также назвать Ивана Петряка, который сейчас успешно играет в Венгрии. Прошел становление именно в "Заре", с юношеского возраста. На Караваева не рассчитывали в "Шахтере", но своей работой доказал, что заслуживает своего шанса играть в большом клубе. Сейчас - футболист "Динамо".

Сегодняшний юношеский футбол в Украине так сформирован, что лучшие молодые игроки, собранные со всей страны, находятся в системе "Динамо" и "Шахтера". Как считаете, не было бы лучше для молодых игроков, если бы они формировались на местах, в клубах, где начинают футбольный путь?

- В Украине есть мощные футбольные школы. Мне нравится футбольная академия в Харькове. В Днепре продуктивно работают. Во Львове и Запорожье была всегда сильная школа. Но в "Динамо" и "Шахтере", конечно, условия самые лучшие. В этих клубах отслеживают таланты, начиная с 13-14 лет. Искушение перейти сюда велико. Но не всегда молодой футболист может там получить развитие. Многие потом пропадают по футболу. Поэтому нужно взвешивать возможные риски. По моему мнению, собрание всех талантов в двух клубах не на пользу развития футбола и молодых игроков.

В свое время вы получили шанс в "Заре", работая помощником главного тренера. Сейчас такая ситуация, что молодым специалистам доверяют очень мало. Почему?

- Я бы не сказал, что нет доверия. Раньше у нас было 16 команд в премьер-лиге, а сейчас только 12. Поэтому получить тренерскую работу не так просто. Возможности самих клубов упали.

Сергей Ребров дважды сделал "Динамо" чемпионом. Роман Санжар с "Олимпиком" преуспел, вывел команду в Лигу Европы. Молодые специалисты есть, но они нуждаются в возможностях. Сложно сегодня назначить тренера, а уже завтра от него требовать результатов, игры, развития футболистов. Так не бывает.

В свое время вы были на стажировке у Андре Виллаша-Боаша в английском "Тоттенхэме". Пытаетесь постоянно совершенствоваться. Сейчас тоже ищете возможность развиваться, перенимаете опыт испанского футбола. Насколько стажировки важны для тренера?

- Это должен делать каждый тренер. Желательно ежегодно. Футбол на месте не стоит. Нужно совершенствоваться, искать новые возможности. Я прочитал все книги Хосепа Гвардиолы. Он пишет - ежедневно учусь и стремлюсь к новым знаниям.

Ведущие чемпионаты - разные. В каждом из них можно что-то для себя взять. Было бы только желание учиться. Я сейчас в поиске команды. Но отложил все, чтобы получить новый опыт и возможность узнать новое. Если "Заря" под моим руководством славилась своими контратаками, то сейчас хочется получить знания в плане позиционной игры. Конечно, в этом Испания на первом месте. Здесь много внимания уделяют тактическим действиям. Был на стажировке в "Леванте". Теперь планирую поехать в "Севилью" к Хулену Лопетеге, который много работал в системе сборных Испании. Потом хотелось бы поехать в Италию. Весь футбольный мир знает, что именно итальянцы умеют лучше всего организовывать оборону.

Какое значение в современном футболе имеет тренерский штаб, команда помощников?

- Гвардиола и Клопп работают с ассистентами много лет. Эти тренеры показывают результат. Каждый из ассистентов знает свою часть работы и ответственность за нее. Помогают главному тренеру выполнить больший объем работы по подготовке собственных игроков, изучению соперника.

Рад, что у меня в "Заре" работали прекрасный аналитик Валерий Михайленко, тренер вратарей Александр Ногин. Я с ними продолжу сотрудничество уже в новом клубе.

Хотелось бы расширять собственное футбольное мировоззрение и иметь помощников из других футбольных школ. Которые могли бы чему-то учиться у меня, а я перенимал бы их опыт. Нужно приглашать тренера из тренеров. Например, в Испании прекрасная школа таких специалистов. Убедился, когда был на стажировке в "Леванте". Тактическим аспектам уделяется много времени. Учу английский язык, чтобы иметь лучшую коммуникацию.

Из "Зари" вы ушли в конце прошлого сезона. Ваши тренерские амбиции?

- Нужно работать. В Россию я не поеду. Конечно, хотелось бы получить работу в Европе. Для этого изучаю английский язык.

Возможно, следует начинать со стран бывшего Союза - Прибалтика, Азербайджан, Казахстан, Беларусь.

Отец умер два года назад

Юрий Вернидуб как игрок выступал за питерский "Зенит". Стал обладателем Кубка России-1999. Женился в 1987 году. Имеет двух сыновей - Виталия, который играет в "Заре", и Николая.

Проживает в Запорожье. Отец умер два года назад. В Житомире осталась мама.