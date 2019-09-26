Поклонники Месси не смотрят футбол

Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии Международной федерации. Категорически не согласен. Кажется, что люди, которые участвовали в опросе, не смотрели футбол.

Каким бы талантливым ни был Месси, он не двужильный. Создается впечатление, что сочетать клубную карьеру и выступления за сборную - ему просто. Я не уверен, что в Аргентине поймут, если Лео откажется играть за свою страну. Скорее, ему простят уход из "Барселоны".

В позапрошлом сезоне "Барселона" проиграла "Роме" в четвертьфинале Лиги чемпионов, хотя дома обеспечила себе преимущество в три мяча. В прошлом сезоне история повторилась с "Ливерпулем", правда, уже на стадии полуфинала. Не думаю, что здесь проблема лидерских качеств Месси. Команда - это всегда команда, а не один игрок. Кажется, что "Барселоне" больше не хватает остроты желания.

Тренер Эрнесто Вальверде должен работать над тем, чтобы всем футболистам было интересно играть в клубе. Впечатление, что сейчас "Барселона" больше действует по инерции. Использует то, что осталось от того, что было раньше. Схемы, ведущие игроки остались те же. В игру команды ничего нового Вальверде не удалось привнести. Команде не хватает новых идей, желаний, стимулов.

Не думаю, что отсутствие Роналду в чемпионате Испании стало причиной того, что Месси снизил к себе требования. У них конкуренция остается в Лиге чемпионов, соревнованиях за индивидуальные награды. Поэтому здесь никаких проблем быть не может. Конкуренция никуда не делась.

32 года - весомый возраст для футболиста. Но все зависит от системы, в которой работает игрок. У Лобановского в его системе футболистов хватало на пять-шесть сезонов. У Месси еще достаточно потенциала, чтобы играть, как Месси, еще три-четыре сезона.

79 минут провел на поле украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский, 26 лет. Играли на выезде против "Ромы", которую возглавляет Паулу Фонсека, бывший тренер "Шахтера". "Аталанта" победила - 2:0, Малиновский результативными действиями не отметился

Лучшие в футболе 2019

Игрок - Лионель Месси, 32 года, Аргентина

Тренер - Юрген Клопп, 52 года, "Ливерпуль", Англия

Вратарь - Аллисон, 27 лет, "Ливерпуль", Англия

Женский игрок - Мэг Рапино, 34 года, США

В опросе приняли участие тренеры и капитаны национальных команд. Андрей Шевченко в выборе лучшего проголосовал за нападающего "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха, Андрей Пятов - за его партнера по команде, защитника Вирджила ван Дейка. Тренером года оба признали Клоппа.