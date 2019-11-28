Моуриньо не пошел путем Лобановского

Назначение 56-летнего Жозе Моуриньо на пост главного тренера "Тоттенхэма" стало для меня неожиданностью.

Бесспорно, Моуриньо имеет запас финансовой выносливости и мог не спешить с выбором нового клуба. Жозе живет в Лондоне. Далеко ехать не особо хочется. Поэтому для него вариант с "Тоттенхэмом" был подходящий. Желание работать именно в английской премьер-лиге заставило даже пойти на определенные финансовые уступки.

Не очень понимаю увольнения предыдущего тренера "шпор" Маурицио Почеттино. Фактически он "слепил" нынешний "Тоттенхэм". Менять такого тренера, да еще и посреди сезона кажется странным решением от руководителей клуба.

"Тоттенхэм" довольно пассивный на трансферном рынке, а Моуриньо именно тот тренер, который любит усиливать состав, большие трансферы. В каждой из своих предыдущих команд он приглашал игроков высокого уровня за серьезные суммы.

"Тоттенхэм" сейчас выглядит командой утопистов, которая хочет выжать из того, что есть, что-то хорошее. Причем - различными средствами.

Моуриньо отличается от Почеттино. Общего у них немного. Если что-то искать, то прежде всего желание играть в вертикальный футбол. Но мне очень трудно представить позиции Эриксена, который играет важную роль в команде. Место для Кейна и Сона еще могу как-то представить в философии португальского тренера, но не для датчанина. Для Моуриньо важны опорный полузащитник и центральный защитник с первым пасом. Я не уверен, что у "Тоттенхэма" есть такие игроки.

В определенное время работы Моуриньо слишком поверил в собственное "я". Схема игры с "автобусом", то есть защитный вариант игры, уже всех достала. Моуриньо кажется довольно умным человеком, чтобы эволюционировать. В чем он эволюционирует - это вопрос. Думаю, повторит Почеттино в схеме игры, потому что из состава "Тоттенхэма" не вытеснит другого. Португалец должен понять - сейчас он не особенный, а хороший тренер, который умеет развивать игроков. По крайней мере, делал это до прихода в "Манчестер Юнайтед".

Предыдущий опыт работы в "Челси" и "МЮ" был не такой удачный. Деятельность в "Тоттенхэме" покажет - закончился Моуриньо как топ-тренер или нет. Амбиции работать на самом высоком уровне у него есть. Сейчас это главное. Командировка в условный Китай была для него что-то вроде работы Лобановского на Ближнем Востоке. Моуриньо имеет гораздо большие амбиции, чем просто деньги.