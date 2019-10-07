Михайличенко не пускали в раздевалку "Динамо"

Киевское "Динамо" сыграло вничью выездной матч второго тура Лиги Европы против швейцарского "Лугано" — 0:0. Игра проходила в Санкт-Галлене, поскольку стадион в Лугано не соответствует стандартам для проведения матча такого статуса.
Делегация "Динамо" вылетела в Швейцарию в среду. Автобус, который вез игроков, тренеров и журналистов от терминала "Борисполь" до самолета, был в пути минут десять.
- Он что, нас в Жуляны везет? — не выдерживает футболист "Динамо" Беньямин Вербич.
Артем Беседин, который сидел вместе с Карлосом Де Пеной, смеется. Уругваец остается невозмутимым — не понимает сказанного.
Журналистов привозят на стадион за час до игры. Официально местный стадион называется "Кинбур-парк". Однако на первых двух этажах расположены супермаркеты. На одном из них надпись "Шопинг-Арена".
На игру с "Лугано" приезжают полторы тысячи болельщиков. Они говорят на итальянском. Возле ложи прессы усаживаются трое парней. Ноги в кроссовках кладут на сиденье нижнего ряда. Однако в течение всего матча ведут себя прилично. Схватываются лишь тогда, когда на последней минуте нападающий "Лугано" ударом головой попадает в штангу.
В смешанной зоне, где футболисты дают интервью после матча, из наших только Алексей Михайличенко комментирует игру одному из телеканалов. Потом идет на пресс-конференцию. Через двадцать минут возвращается. Пытается пройти к раздевалке "Динамо", но путь ему преграждает женщина — пресс-офицер УЕФА.
— Сюда нельзя, — говорит на английском.
Михайличенко не теряется.
— Я тренер. Возвращаюсь с пресс-конференции, — отвечает на английском.
— Прошу прощения, — мгновенно прозревает виновница инцидента.
Из украинских игроков матч прокомментировал лишь Виталий Миколенко. На английском отвечали игроки "Динамо" Жерсон Родригеш и Беньямин Вербич.
Юрий СТРИГУН, из Швейцарии Репортажи нашего корреспондента из Швейцарии состоялись при содействии руководства киевского "Динамо"
Футбол. Чемпионат Украины 2019/20. Премьер-лига
Результаты матчей десятого тура
"Колос", Ковалевка, Васильковский район, Киевщина - "Динамо", Киев — 0: 4
"Днепр" — "Шахтер", Донецк — 0:2
"Львов" — "Заря", Луганск — 0:0
"Ворскла", Полтава — "Мариуполь", Донецкая Область — 1: 1
"Десна", Чернигов — "Олимпик", Донецк — 1:0
"Александрия", Кировоградщина — "Карпаты" Львов — 2:1
Лига Европы 2019/20. Групповой турнир
Группа "В"
Второй тур
"Лугано", Швейцария — "Динамо", Киев, Украина — 0:0
"Мальме", Швеция — "Копенгаген", Дания — 1:1
Турнирная таблица после двух туров:
1. "Копенгаген" — 4 очка.
2. "Динамо" - 4. 3. "Мальме" - 1. 4. "Лугано" - 1
Третий тур
24 октября, четверг
"Динамо" — "Копенгаген"
"Мальме" — "Лугано"
Группа И
Второй тур
"Александрия", Украина — "Гент", Бельгия — 1:1
"Сент-Этьен", Франция — "Вольфсбург", Германия — 1:1
Турнирная таблица после двух туров:
1. "Вольфсбург" — 4 очка. 2. "Гент" — 4. 3. "Сент-Этьен" — 1. 4. "Александрия" — 1
Третий тур
24 октября, четверг
"Сент-Этьен" — "Александрия"
"Гент" — "Вольфсбург"
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