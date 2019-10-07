Михайличенко не пускали в раздевалку "Динамо"

Киевское "Динамо" сыграло вничью выездной матч второго тура Лиги Европы против швейцарского "Лугано" — 0:0. Игра проходила в Санкт-Галлене, поскольку стадион в Лугано не соответствует стандартам для проведения матча такого статуса.

Делегация "Динамо" вылетела в Швейцарию в среду. Автобус, который вез игроков, тренеров и журналистов от терминала "Борисполь" до самолета, был в пути минут десять.

- Он что, нас в Жуляны везет? — не выдерживает футболист "Динамо" Беньямин Вербич.

Артем Беседин, который сидел вместе с Карлосом Де Пеной, смеется. Уругваец остается невозмутимым — не понимает сказанного.

Журналистов привозят на стадион за час до игры. Официально местный стадион называется "Кинбур-парк". Однако на первых двух этажах расположены супермаркеты. На одном из них надпись "Шопинг-Арена".

На игру с "Лугано" приезжают полторы тысячи болельщиков. Они говорят на итальянском. Возле ложи прессы усаживаются трое парней. Ноги в кроссовках кладут на сиденье нижнего ряда. Однако в течение всего матча ведут себя прилично. Схватываются лишь тогда, когда на последней минуте нападающий "Лугано" ударом головой попадает в штангу.

В смешанной зоне, где футболисты дают интервью после матча, из наших только Алексей Михайличенко комментирует игру одному из телеканалов. Потом идет на пресс-конференцию. Через двадцать минут возвращается. Пытается пройти к раздевалке "Динамо", но путь ему преграждает женщина — пресс-офицер УЕФА.

— Сюда нельзя, — говорит на английском.

Михайличенко не теряется.

— Я тренер. Возвращаюсь с пресс-конференции, — отвечает на английском.

— Прошу прощения, — мгновенно прозревает виновница инцидента.

Из украинских игроков матч прокомментировал лишь Виталий Миколенко. На английском отвечали игроки "Динамо" Жерсон Родригеш и Беньямин Вербич.

Юрий СТРИГУН, из Швейцарии Репортажи нашего корреспондента из Швейцарии состоялись при содействии руководства киевского "Динамо"

Футбол. Чемпионат Украины 2019/20. Премьер-лига

Результаты матчей десятого тура

"Колос", Ковалевка, Васильковский район, Киевщина - "Динамо", Киев — 0: 4

"Днепр" — "Шахтер", Донецк — 0:2

"Львов" — "Заря", Луганск — 0:0

"Ворскла", Полтава — "Мариуполь", Донецкая Область — 1: 1

"Десна", Чернигов — "Олимпик", Донецк — 1:0

"Александрия", Кировоградщина — "Карпаты" Львов — 2:1

Лига Европы 2019/20. Групповой турнир

Группа "В"

Второй тур

"Лугано", Швейцария — "Динамо", Киев, Украина — 0:0

"Мальме", Швеция — "Копенгаген", Дания — 1:1

Турнирная таблица после двух туров:

1. "Копенгаген" — 4 очка.

2. "Динамо" - 4. 3. "Мальме" - 1. 4. "Лугано" - 1

Третий тур

24 октября, четверг

"Динамо" — "Копенгаген"

"Мальме" — "Лугано"

Группа И

Второй тур

"Александрия", Украина — "Гент", Бельгия — 1:1

"Сент-Этьен", Франция — "Вольфсбург", Германия — 1:1

Турнирная таблица после двух туров:

1. "Вольфсбург" — 4 очка. 2. "Гент" — 4. 3. "Сент-Этьен" — 1. 4. "Александрия" — 1

Третий тур

24 октября, четверг

"Сент-Этьен" — "Александрия"

"Гент" — "Вольфсбург"